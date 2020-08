Ioana Ginghină a făcut o dezvăluire neașteptată pe rețelele de socializare. Actrița mărturisește că a vrut să plece din țară din cauza lipsei de educație şi a ignoranţei românilor.

„Instantaneu mi s-a făcut greață”

„Ţi-am povestit când am simțit prima dată că vreau să plec din țara asta? Eram acum aproximativ 10 ani, în parc la Moghioroș, cu Ruxandra. Care avea la vremea aceea în jur de 2 ani. Am ajuns în parc, la un loc de joacă care avea și zona cu nisip. Am scos găletușa, formele și lopățelele și ne-am pus pe jucat. Într-un moment de neatenție de câteva secunde, o văd pe Ruxi că bagă ceva în gură. Credeam că e o piatră, ceva și disperată i-am băgat mâna în gură să o scot… Nu era o piatră, era un muc de țigară, aruncat acolo, în groapa de nisip pentru copii.”, a scris Ioana Ginghină pe Instagram.

„Instantaneu mi s-a făcut greață. Apoi m-au luat nervii și am realizat că trebuie să mă car din țara asta. Dacă vreau ca Ruxandra să trăiască civilizat”, a mai spus Ioana.

Ioana Ginghină are o nouă relație

Ioana Ginghină și-a reluat viață normală la un an de la divorțul de Alexandru Papdopol. Actrița a mărturisit că este extrem de fericită și are o relație nouă. Iubitul ei s-a mutat în casa în care stă cu fiica ei.

„Eu sunt bine. Tot se vorbea pe aici, pe la eveniment, de relații. Așa e când ești la început de relație. Dar noi avem deja vreo opt luni împreună. Am fost la munte împreună, fără Ruxi. Am avut un traseu foarte greu, am zis că dată viitoare o să o luăm și pe ea. Ne-a prins ploaia, însă a fost mai frumos decât ne așteptam.

Am stat un weekend, am plecat sâmbătă și ne-am întors duminică, pe un traseu de 8 ore. Un traseu așa lung n-am făcut în viața mea. Ne pregătim de vacanță. Vrem să mergem în Grecia. acum mergem în Thassos, pentru că n-am fost niciodată. Acum să vedem ce vacanță vom avea cu condițiile astea” a declarat Ioana Ginghină recent, potrivit ciao.ro.