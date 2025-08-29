Sport Etapa a opta din SuperLiga începe cu un duel tradițional: Rapid – UTA







SuperLiga va debuta cu primul meci al etapei a opta între Rapid București și UTA Arad. Ambele echipe vin după un parcurs bun, reușind să rămână neînvinse în stagiunea actuală.

Formația din Giulești a obținut cinci puncte în partidele disputate acasă, bifând o victorie în fața celor de la FC Botoșani și două rezultate de egalitate, contra CFR Cluj și FCSB.

De cealaltă parte, arădenii au replicat același parcurs în deplasare: succes la Ploiești împotriva Petrolului și egal în meciurile cu Universitatea Cluj și Dinamo.

Rapid se remarcă și prin susținerea suporterilor, având cea mai mare medie de spectatori în acest sezon pe teren propriu – 16.898 de fani prezenți la fiecare joc disputat în Giulești.

Rapid București și UTA Arad se pregătesc pentru un nou meci într-o confruntare cu o istorie bogată, întinsă pe mai bine de șapte decenii. Cele două echipe s-au înfruntat de 73 de ori în prima ligă, bilanțul fiind strâns: Rapid are 27 de victorii, UTA s-a impus în 25 de partide, iar 21 de întâlniri s-au încheiat la egalitate.

Pe teren propriu, bucureștenii au avut în general câștig de cauză. În cele 36 de meciuri disputate în Giulești, Rapid a obținut 18 victorii. De cealaltă parte, echipa din Arad a reușit o singură victorie în deplasare în ultimii 55 de ani – în 2008, când s-a impus cu 3-2.

Conform datelor furnizate de Opta, Rapid pornește cu prima șansă în acest meci, având o probabilitate estimată de 54,1% pentru victorie. UTA are o cotă de 22,3% pentru a obține toate cele trei puncte.

Rivalitatea dintre cele două cluburi datează din 1946, când s-a disputat prima confruntare directă, încheiată la egalitate. De-a lungul anilor, duelurile dintre Rapid și UTA au avut un rol important în istoria fotbalului românesc.

UTA a câștigat titlul în 1948, iar în sezonul 1966-1967, Rapid a învins la Arad într-un meci decisiv care a contribuit la obținerea primului titlu din palmaresul giuleștenilor.