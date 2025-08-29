Sport Traseu teribil pentru FCSB. Adversari grei în Europa League







FCSB a reușit joi seara o victorie convingătoare în fața scoțienilor de la Aberdeen, scor 3-0, pe Arena Națională, în manșa retur a play-off-ului Europa League. Rezultatul asigură calificarea roș-albaștrilor în grupa unică a competiției, pentru al doilea an consecutiv, menținând echipa lui Gigi Becali drept singura reprezentantă a României în această fază a competiției.

Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, a subliniat efortul jucătorilor și impactul rezultatului pentru club.

„Este un sentiment foarte plăcut. Este a doua oară la rând când ne calificăm, iar acest rezultat este unul imens pentru noi. Este foarte important atât pentru jucători, cât şi pentru suporteri”, a declarat tehnicianul.

Charalambous a mai adăugat că perioada dificilă prin care a trecut echipa a fost un test pentru caracterul fotbaliștilor: „Astăzi însă, jucătorii s-au simţit mai liberi, iar cei mari şi-au arătat calitatea. Echipele mari demonstrează că sunt cu adevărat mari în momentele grele.”

Tehnicianul a glumit și despre posibili adversari la tragerea la sorți: „Aș vrea să jucăm cu echipa lui Mourinho. De ce nu?”

Vineri, la Monaco, va avea loc tragerea la sorți a grupelor Europa League, de la ora 14:00. FCSB va fi repartizată în urna a treia, conform coeficientului UEFA. Cele 36 de echipe vor fi împărțite în patru urne, urmând ca fiecare echipă să întâlnească câte două adversare din fiecare urnă, o dată acasă și o dată în deplasare.

Procesul de extragere va fi complet automatizat, computerul generând simultan programul fiecărei echipe, meciurile acasă și în deplasare fiind dezvăluite treptat, urnă cu urnă.

Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Simulările preliminare indică posibilități dificile pentru FCSB, cu echipe precum Roma, Aston Villa, Lyon sau Fenerbahce, dar și scenarii mai accesibile, cu formații precum Dinamo Zagreb, Rangers sau Ludogorets.