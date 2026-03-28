Enigma mumiilor din Egiptul Antic. Cum ar fi ajuns urme de droguri și nicotină în trupurile lor

Descoperirea unor urme de substanțe precum cocaina, nicotina și THC în mumiile egiptene antice a stârnit, încă din anii ’90, numeroase controverse și întrebări în rândul cercetătorilor, mai ales în condițiile în care aceste plante erau considerate specifice altor continente. Cocaina, extrasă din frunzele a două varietăți de coca provenite din America de Sud, ar fi fost utilizată de comunitățile locale de mii de ani, potrivit IFL Science.

Primele rezultate care au atras atenția comunității științifice au venit în urma unor analize realizate de o echipă condusă de toxicologul german Svetlana Balabanova. Studiul a indicat prezența unor substanțe asociate în mod tradițional Americii de Sud în țesuturile mumiilor egiptene.

Conform datelor analizate, cercetătorii au identificat urme de canabis și THC în toate corpurile studiate, iar nicotină în majoritatea acestora. Concluziile au fost considerate surprinzătoare, în contextul în care astfel de plante nu ar fi fost cunoscute în Egiptul Antic.

„Populația incașă o considera o plantă miraculoasă și magică, care avea puterea de a alunga foamea și setea, producea efecte euforizante, putea fi folosită ca medicament (ca antiseptic și analgezic, pentru a ajuta la digestie, pentru a vindeca astmul, durerile de stomac, durerile toracice și rănile, pentru a reduce sângerările nazale și vărsăturile) și inducea o stare de bine”, explică un articol pe această temă, adăugând că incașii credeau că planta putea, de asemenea, să conserve cadavrele, având în vedere efectul de amorțire pe care îl are asupra limbii.

Rezultatele au generat numeroase reacții în mediul academic, unele teorii sugerând inclusiv posibile contacte transatlantice între civilizații antice. Totuși, astfel de ipoteze au fost întâmpinate cu scepticism, în lipsa unor dovezi solide.

„Echipa lui Balabanova a găsit droguri peste tot, în morminte antice de pe patru continente, în aproximativ jumătate din cele aproape o mie de mumii și schelete analizate, iar mai multe rezultate se încadrează în categoria descoperirilor imposibile din punct de vedere etnobotanic”, explică etnobotanistul și cercetătorul independent Giorgio Samorini.

„Pentru a justifica descoperirile imposibile, Balabanova a propus soluții din ce în ce mai îndrăznețe, într-o manieră din ce în ce mai sigură și mai încăpățânată, în paralel cu volumul crescând de critici ridicate de alți cercetători”.

În timp, alte echipe de cercetători nu au reușit să confirme prezența cocainei sau a THC-ului în mumiile analizate, ceea ce a dus la ipoteza contaminării ulterioare a probelor. Specialiștii atrag atenția că astfel de substanțe pot ajunge pe mostre chiar și în absența consumului, iar metodele de conservare din trecut nu respectau standardele moderne. În unele cazuri, s-a sugerat că mumiile ar fi putut intra în contact cu substanțe moderne în timpul manipulării sau depozitării.

În ceea ce privește nicotina, există explicații alternative, deoarece anumite plante europene conțin această substanță, iar utilizarea lor de către egiptenii antici nu poate fi exclusă.

„Cercetătorii englezi au observat, de asemenea, că în secolul al XIX-lea, printre practicile de conservare a mumiilor, era obișnuit să se presare asupra acestora praf de tutun, precum și piretrum, acesta din urmă fiind un compus obținut din specii de Tanacetum și identificat, de asemenea, în mumia lui Ramses al II-lea. Ambele substanțe acționau ca insecticide”, adaugă Samorini.

„Această practică nu s-a limitat la mumiile egiptene, ci s-a extins și la numeroase alte mumii europene și asiatice, și este plauzibil ca această tehnică de conservare să fi dus la descoperirea fragmentelor de tutun și nicotină în mumia lui Ramses al II-lea și a nicotinei în «mumiile drogate» ale echipei Balabanova”.

Deși ideea unor legături între Egiptul Antic și America de Sud a captat imaginația publicului, cercetările ulterioare indică mai degrabă erori de analiză sau contaminări decât o realitate istorică.

Chiar dacă unele substanțe, precum canabisul, ar fi putut fi cunoscute și utilizate în anumite scopuri medicale, dovezile rămân neconcludente în ceea ce privește consumul altor droguri.

Explicația cea mai acceptată în prezent este că aceste descoperiri au fost influențate de factori externi moderni, iar misterul mumiilor „petrecărețe” ține mai degrabă de interpretări eronate decât de practici reale din Antichitate.