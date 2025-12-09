Emmanuel Macron a transmis un mesaj în limba română alături de președintele Nicușor Dan, în timpul vizitei oficiale de la Paris

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română alături de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul vizitei oficiale de la Paris. Cei doi lideri au discutat despre războiul hibrid, cooperarea bilaterală și au anunțat o vizită oficială a lui Macron în România, în 2026.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis marți un mesaj în limba română, într-un moment surprins într-un clip video în care apare alături de președintele României, Nicușor Dan. Mesajul a fost publicat pe pagina oficială a Președinției franceze pe rețeaua de socializare Facebook.

În înregistrarea video, președintele României îi cere omologului său francez să reproducă mesajul „Trăiască prietenia dintre România şi Franţa”. Emmanuel Macron a răspuns: „Voi încerca şi eu”, după care a repetat mesajul integral în limba română.

După acest moment, ambii șefi de stat au transmis mesajul „Pe curând” în limba franceză.

Întâlnirea dintre președintele Franței și președintele României s-a desfășurat marți, la Paris, în cadrul unei vizite oficiale efectuate de Nicușor Dan în Republica Franceză.

Vizita a inclus o serie de întâlniri politice, economice și diplomatice, precum și evenimente publice la care a participat șeful statului român.

După discuțiile purtate cu președintele Franței, Nicușor Dan a declarat că tema războiului hibrid a fost una dintre principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii oficiale de la Paris.

„Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare şi am agreat că putem să învăţăm unii de la ceilalţi”, a declarat președintele României, marți.

Declarația a fost făcută după întâlnirea oficială desfășurată la Paris, în contextul relațiilor bilaterale dintre România și Franța.

Tot marți, președintele României a anunțat că l-a invitat pe președintele Franței să efectueze o vizită oficială în România în anul 2026.

„L-am invitat pe Emmanuel Macron în România, în 2026, iar acesta a confirmat că va veni”, a declarat Nicușor Dan.

Vizita ar urma să aibă loc în anul 2026, conform anunțului făcut de șeful statului român.

În cursul dimineții de marți, președintele României a participat la o întâlnire cu reprezentanți ai unor companii franceze, organizată de Mișcarea Întreprinderilor din Franța, cunoscută sub denumirea Medef.

Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul agendei oficiale a vizitei de stat la Paris și a vizat dialogul cu mediul de afaceri din Franța.

În cadrul vizitei oficiale, președintele României s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Tot marți a fost inaugurată aleia „Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau din Paris. Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui României.

Inaugurarea aleii poartă numele diplomatului român Nicolae Titulescu, fost președinte al Societății Națiunilor și una dintre figurile marcante ale diplomației românești din perioada interbelică.

Luni seara, președintele României a avut o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Franceză. Întâlnirea s-a desfășurat la Ambasada României la Paris.

Evenimentul a avut loc în prima parte a vizitei oficiale efectuate de Nicușor Dan în Franța.

Clipul video în care Emmanuel Macron transmite mesajul în limba română alături de Nicușor Dan a fost postat pe pagina oficială de Facebook a Președinției franceze, în ziua întâlnirii celor doi șefi de stat.