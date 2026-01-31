Elon Musk vede roboții ca o soluție pentru îngrijirea persoanelor în vârstă

Omul de afaceri Elon Musk a declarat, în timpul intervenției sale de la Forumul Economic Mondial de la Davos, că viitoarele soluții pentru îngrijirea persoanelor în vârstă ar putea fi bazate pe robotică și inteligență artificială. „Nu există suficiente persoane care să aibă grijă de bătrânii noștri”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, îngrijirea persoanelor în vârstă a devenit o sarcină complicată și costisitoare. Opțiunile disponibile în prezent, precum căminele de bătrâni sau îngrijitorii personali, implică cheltuieli mari, ceea ce face ca accesul la astfel de servicii să fie dificil pentru multe persoane.

În acest context, Musk consideră că tehnologia ar putea oferi, în viitor, o alternativă viabilă la aceste soluții tradiționale, reducând presiunea asupra sistemelor existente.

Musk a indicat că o posibilă soluție ar putea fi reprezentată de roboți precum Optimus, un robot umanoid dotat cu inteligență artificială. Acesta ar fi capabil să îngrijească persoanele în vârstă în funcție de nevoile lor specifice, adaptându-se fiecărei situații.

„Dacă ai avea un robot care să poată proteja și îngriji persoanele în vârstă, ar fi ceva grozav, ceva ce toată lumea și-ar dori. Cred că în curând vom avea asta”, a explicat acesta.

Roboții Optimus sunt concepuți să poată realiza activități similare celor îndeplinite de oameni, având un corp asemănător cu cel uman și degete care permit executarea unor sarcini mai tehnice. Integrarea inteligenței artificiale le-ar permite să se adapteze nevoilor și stării fiecărei persoane, cu scopul de a oferi asistență personalizată.

Acești roboți ar putea ajuta fiecare individ cu activitățile necesare, limitându-se la cerințele fiecărui moment. Omul de afaceri a menționat, de asemenea, că astfel de roboți pot reprezenta o companie pentru persoanele singure, aspect prezentat ca un element suplimentar al acestei posibile soluții pentru îngrijirea persoanelor în vârstă.