Social

Elon Musk vede roboții ca o soluție pentru îngrijirea persoanelor în vârstă

Comentează știrea
Elon Musk vede roboții ca o soluție pentru îngrijirea persoanelor în vârstăElon Musk. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Omul de afaceri Elon Musk a declarat, în timpul intervenției sale de la Forumul Economic Mondial de la Davos, că viitoarele soluții pentru îngrijirea persoanelor în vârstă ar putea fi bazate pe robotică și inteligență artificială. „Nu există suficiente persoane care să aibă grijă de bătrânii noștri”, a spus acesta.

Soluțiile din prezent, costisitoare

Potrivit acestuia, îngrijirea persoanelor în vârstă a devenit o sarcină complicată și costisitoare. Opțiunile disponibile în prezent, precum căminele de bătrâni sau îngrijitorii personali, implică cheltuieli mari, ceea ce face ca accesul la astfel de servicii să fie dificil pentru multe persoane.

În acest context, Musk consideră că tehnologia ar putea oferi, în viitor, o alternativă viabilă la aceste soluții tradiționale, reducând presiunea asupra sistemelor existente.

Roboții Optimus, propuși ca alternativă

Musk a indicat că o posibilă soluție ar putea fi reprezentată de roboți precum Optimus, un robot umanoid dotat cu inteligență artificială. Acesta ar fi capabil să îngrijească persoanele în vârstă în funcție de nevoile lor specifice, adaptându-se fiecărei situații.

Miliardarul desculț al României. Cum a încălțat orfanul Dumitru Mociorniță o întreagă națiune și imperiul industrial prăbușit sub cizma comunismului
Miliardarul desculț al României. Cum a încălțat orfanul Dumitru Mociorniță o întreagă națiune și imperiul industrial prăbușit sub cizma comunismului
Ce pensie are de fapt Aurel Pădureanu și cum se descurcă
Ce pensie are de fapt Aurel Pădureanu și cum se descurcă

„Dacă ai avea un robot care să poată proteja și îngriji persoanele în vârstă, ar fi ceva grozav, ceva ce toată lumea și-ar dori. Cred că în curând vom avea asta”, a explicat acesta.

Robot Optimus

Robot Optimus. Sursa foto: Captură video Youtube

Ce pot face roboții Optimus

Roboții Optimus sunt concepuți să poată realiza activități similare celor îndeplinite de oameni, având un corp asemănător cu cel uman și degete care permit executarea unor sarcini mai tehnice. Integrarea inteligenței artificiale le-ar permite să se adapteze nevoilor și stării fiecărei persoane, cu scopul de a oferi asistență personalizată.

Acești roboți ar putea ajuta fiecare individ cu activitățile necesare, limitându-se la cerințele fiecărui moment. Omul de afaceri a menționat, de asemenea, că astfel de roboți pot reprezenta o companie pentru persoanele singure, aspect prezentat ca un element suplimentar al acestei posibile soluții pentru îngrijirea persoanelor în vârstă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Miliardarul desculț al României. Cum a încălțat orfanul Dumitru Mociorniță o întreagă națiune și imperiul industrial ...
23:49 - Gerovitalul - cum rememora savanta Ana Aslan modul de creare a elixirului tinereții?
23:41 - Noua strategie a lui Viktor Orban înainte de alegeri: 157 de milioane de dolari pentru încălzire
23:34 - Agresivitatea cancerului pancreatic, studiată de cercetătorii din Brazilia. Ce au descoperit 
23:32 - Un tânăr a primit implantul Neuralink dezvoltat de Elon Musk: Este „magic”
23:21 - Ce pensie are de fapt Aurel Pădureanu și cum se descurcă

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale