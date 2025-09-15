Elon Musk: Stânga a celebrat moartea lui Charlie Kirk

Elon Musk a declarat că oameni de stânga au sărbătorit în mod public asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Într-un mesaj video, Musk a susținut:„Vezi câtă violență există în stânga, cu prietenul nostru Charlie Kirk, care a fost ucis cu sânge rece săptămâna aceasta, iar oamenii de stânga sărbătoresc deschis acest lucru.”, adăugând că „Stânga este partidul crimei”.

Declarațiile par să fi fost rostite în contextul unei manifestații organizate de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson la Londra, eveniment în care Musk a transmis un mesaj video.

Pe 10 septembrie 2025, Charlie Kirk (31 ani), cofondator al Turning Point USA și aliat apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât în timp ce ținea un discurs la Utah Valley University, Orem, Utah

El se afla la evenimentul „American Comeback Tour”, în fața unui public de circa 3.000 de persoane.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat după o urmărire de 33 de ore. Autoritățile investighează un posibil motiv politic, suspectul având o ideologie de stânga

Pe gloanțe au fost gravate mesaje ANTIFA, iar procurorii analizează legături cu cultura online extremistă. De asemenea, s-a aflat că Tyler Robinson avea un iubit transgender, cu care locuia.

Robinson nu cooperează momentan și urmează să fie formal acuzat de crimă agravată, riscând pedeapsă cu moartea sau închisoare pe viață.

Guvernatorul Spencer Cox a criticat rețelele sociale, numindu-le „conflict entrepreneurs”, acuzându-le că amplifică ura politică și facilitează escaladarea violenței.

Cox a subliniat că susținerea sau „celebrarea” publică a morții unui activist este periculoasă și contraproductivă.

Fostul președinte Trump a acuzat „stânga radicală” fără dovezi concrete. Vicepreședintele J.D. Vance a anunțat că va găzdui de la Casa Albă „The Charlie Kirk Show” ca omagiu pentru prietenul pierdut, simbol al sincerității alianțelor politice între ei.

🚨 JUST IN: "Our friend Charlie Kirk getting murdered in cold blood this week, and people on the left celebrating it openly. The left is the party of murder. You see how much violence there's on the left." @elonmusk pic.twitter.com/83sKaRffqF — Hosna ⚖️ (@DOGEQEEN) September 13, 2025

Mulți lideri republicani cer eliminarea din funcții a celor acuzați de comentarii despre moartea lui Kirk. Au fost demiteri în rândul educatorilor și angajaților care au făcut glume sau comentarii aparent apreciative, acuzațiile incluzând incitare la ură și discurs antisocial.

Asasinarea lui Charlie Kirk a intensificat temerile privind violența motivată politic în Statele Unite.

Evenimentele publice sunt acum sub lupa autorităților, iar întrebările legate de securizarea lor se adresează atât politicienilor, cât și instituțiilor de învățământ sau organizațiilor civice care găzduiesc astfel de reuniuni.

Mulți experți avertizează că polarizarea politică și atacurile asupra liderilor de opinie cresc riscurile unor incidente similare în viitor.

Comentariile recente ale lui Elon Musk, în care a acuzat stânga că a „sărbătorit” moartea lui Kirk, au amplificat dezbaterea publică privind responsabilitatea liderilor de opinie și a platformelor de social media.

Accidentul politic ridică întrebări serioase despre modul în care platformele gestionează discursul extrem și impactul asupra securității publice.

În același timp, mulți conservatori critică sancționarea celor care „critică stânga” ca încălcare a Primului Amendament, în timp ce dezbaterea despre limitarea vorbirii extremiste continuă să câștige teren.