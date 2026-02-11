Justitie

Eliberare înainte de termen în dosarul Colectiv. Unul dintre patronii clubului a părăsit penitenciarul

Eliberare înainte de termen în dosarul Colectiv. Unul dintre patronii clubului a părăsit penitenciarulColectiv. Sursă foto: Facebook
Paul Cătălin Gancea, unul dintre patronii clubului Colectiv condamnați în urma tragediei din 2015, a fost eliberat condiționat din închisoare, în baza unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Sectorului 5. Decizia nu este definitivă, procurorii formulând deja contestație.

Condamnat inițial la 11 ani și opt luni de închisoare, pedeapsa lui Gancea a fost redusă ulterior la șase ani și patru luni, aceasta fiind hotărârea rămasă definitivă. În baza acestei condamnări, el a executat o parte din pedeapsă, iar instanța a decis că poate fi pus în libertate înainte de termen.

Eliberare înainte de termen în dosarul Colectiv

Magistrații au admis cererea de liberare condiționată, reținând că deținutul a avut o conduită corespunzătoare în penitenciar și a participat la activitățile organizate în perioada detenției.

Hotărârea instanței arată:

„Admite cererea de liberare condiţionată formulată cu privire la condamnatul GANCEA PAUL CĂTĂLIN. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului din executarea pedepsei de 6 ani şi 4 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 1897/16.12.2019 a Tribunalului Bucureşti Secţia I penală, în baza căreia a fost emis MEPÎ nr. 6246/12.05.2022 de către aceeaşi instanţă. (…) Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”.

Parchetul a contestat deja această decizie, astfel că situația juridică a lui Gancea nu este definitiv tranșată.

Colectiv

Colectiv. Sursă foto: Facebook

Obligațiile impuse până la finalul pedepsei

Conform hotărârii de liberare condiționată, până la împlinirea termenului de șase ani și patru luni – durata pedepsei definitive – Paul Cătălin Gancea trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de instanță.

Acesta trebuie „să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”.

Nerespectarea acestor condiții ar putea duce la revocarea liberării condiționate.

Pedepsele primite de patronii clubului Colectiv

În dosarul Colectiv, cei trei patroni ai clubului au fost condamnați la pedepse cuprinse între șase și 11 ani de închisoare. George Alin Anastasescu a primit 11 ani și opt luni de închisoare, Costin Mincu – opt ani, iar Paul Gancea – șase ani și patru luni.

Eliberarea lui Gancea intervine înainte de executarea integrală a pedepsei definitive, însă decizia poate fi schimbată în urma contestației depuse de procurori.

