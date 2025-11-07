Elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu ar putea reveni la cursuri de luni, în spațiile neafectate de explozie

Elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București s-ar putea întoarce la cursuri cu prezență fizică, începând de luni, 10 noiembrie 2025, în spațiile neafectate de explozia produsă la un bloc din Rahova. Conducerea unității de învățământ a cerut aprobarea unei modificări a orarului, astfel încât elevii să poată reveni în siguranță la școală, potrivit unui răspuns dat de ISMB pentru Edupedu.

Cererea vine la aproape trei săptămâni după explozia care a avariat aproximativ jumătate dintre sălile de clasă ale liceului din Sectorul 5. Reprezentanții ISMB spun că experții în construcții au efectuat mai multe verificări la fața locului pentru a evalua structura clădirii, stabilind că nu există probleme la nivelul rosturilor sau al rezistenței.

„Conducerea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a înaintat Inspectoratului Școlar al Municipiului București solicitarea de modificare a programului școlar în vederea reluării cursurilor cu prezență fizică, începând de luni, 10 noiembrie 2025, pentru toți elevii, în incinta unității de învățământ, în spațiile neafectate”, conform ISMB.

Dacă solicitarea va fi aprobată, elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” vor putea reveni la școală, însă doar în zonele sigure ale instituției, care nu au fost afectate de explozie.

„Se menține restricția de acces în curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, pe toată zona adiacentă clădirii afectate de deflagrație, zona rămânând împrejmuită și securizată cu gard de protecție; în sălile de clasă și în casa scării aferentă fațadei sud, la toate nivelurile”, mai arată sursa.

Explozia produsă în urmă cu aproape trei săptămâni a afectat aproximativ jumătate dintre sălile de clasă ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, scara elevilor și un perete al uneia dintre încăperi. După tragedie, școala a fost închisă, iar lucrările de reparație au început încă din săptămâna următoare.

Elevii au avut cursuri online timp de o săptămână, apoi au intrat în vacanță. Odată cu începerea celui de-al doilea modul de școală, aceștia au participat la activități legate de „Școala Altfel”, desfășurate tot în mediul online.

Lucrările de renovare a sălilor afectate sunt încă în desfășurare. Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București, experții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) au efectuat mai multe vizite la fața locului pentru a evalua starea clădirii și gradul de siguranță. Concluziile specialiștilor arată că nu au fost identificate probleme la nivelul structurii, însă zona afectată de explozie rămâne în continuare restricționată până la finalizarea intervențiilor.

De asemenea, lucrările exterioare – inclusiv cele la gardul și fațada liceului – nu au fost încă finalizate, din cauza restricțiilor impuse pentru siguranța perimetrului.

Inspectoratul Școlar urmează să anunțe în perioada următoare decizia finală privind modul de desfășurare a orelor începând de luni, 10 noiembrie.

„Inspectoratul Școlar al Municipiului București va continua să monitorizeze situația și va comunica public decizia privind forma de reluare a cursurilor, imediat ce aceasta va fi adoptată în urma consultărilor cu toate instituțiile implicate”, conform ISMB.

Refacerea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, afectat de explozia produsă în cartierul Rahova, va fi sprijinită financiar de o companie privată.