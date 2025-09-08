Monden Elena Udrea și-a îndeplinit visul, la scurt timp după eliberare: Ce zi minunată!







Elena Udrea a trăit astăzi unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. După trei ani de așteptare și rugăciuni, fostul ministru a reușit, în sfârșit, să fie alături de fiica sa, Eva, la un pas important din viața micuței: prima zi de școală.

Fostul om politic a împărtășit bucuria pe rețelele de socializare, unde a transmis un mesaj emoționant despre trăirile și emoțiile acestei zile speciale.

Mesajul vine la o zi după apariția incendiară a Elenei Udrea, unde a făcut acuzații la adresa lui Florian Coldea și Grupul de la Cluj.

Elena Udrea a povestit că, după o perioadă dificilă, a primit șansa de a fi prezentă la începutul clasei I alături de fiica sa. Pentru fostul ministru, acest moment a fost mai mult decât o simplă participare: a fost împlinirea unei dorințe profunde.

„După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mână, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost!”, a scris Udrea pe Facebook.

Cu mândrie și emoție, Elena Udrea a dezvăluit că Eva a fost „prima la catalog”, un detaliu care i-a adus și mai multă bucurie.

„Ce mândră și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la catalog! Îi urez să fie prima și în tot ceea ce îi place să facă!”, a adăugat Udrea.

Fosta politiciană nu a uitat nici de ceilalți copii aflați astăzi la început de drum. Ea le-a transmis un mesaj plin de speranță și încurajare tuturor elevilor și profesorilor.

„Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori!”

În plus, Udrea a ținut să felicite pe toți cei care își sărbătoresc ziua numelui, transmițându-le urări de sănătate și protecție divină.