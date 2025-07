Social Electrocasnicele care reduc consumul de curent: ce trebuie să știi despre eticheta energetică







Electrocasnicele au capacitatea de a diminua considerabil utilizarea energiei, rezultând în facturi reduse. Printre acestea sunt frigiderele, maşinile de spălat vase, maşinile de spălat rufe sau uscătoarele, termostatele inteligente şi iluminatul LED.

Odată cu eliminarea plafonării tarifelor, fiecare kilowatt-oră consumat va avea un impact vizibil asupra facturii lunare. În acest context, alegerea electrocasnicelor eficiente devine mai importantă ca niciodată.

Electrocasnicele, în funcție de clasa energetică

Deși mulți au ignorat în trecut acele abțibilduri colorate lipite pe aparatele electrocasnice, ele oferă informații cruciale despre cât de multă energie consumă un produs. Eticheta energetică actualizată, standardizată la nivel european, clasifică eficiența aparatelor pe o scară de la A (verde – foarte eficient) la G (roșu – consum ridicat).

Această schemă de evaluare este mai clară și mai exigentă decât cea anterioară, care folosea simboluri precum A+, A++ sau A+++. În noul sistem:

Clasa A actuală echivalează cu vechea A+++

Clasa B corespunde A++

Clasa C – fostul A+

Clasa D – A

Clasele E, F și G corespund categoriilor mai puțin eficiente din vechiul sistem

Diferențele de consum pot fi considerabile

Frigiderul clasa A poate consuma pe parcursul unui an între 100 și 150 kWh. La polul opus, un model din clasa G poate ajunge la 400 kWh pe an, ceea ce înseamnă aproape de patru ori mai mult. Aceeași logică se aplică și în cazul mașinilor de spălat – cele eficiente se încadrează în jurul valorii de 150-200 kWh pe an, în timp ce cele din clasele inferioare depășesc 350 kWh.

Eticheta modernizată este deja obligatorie pentru o gamă largă de electrocasnice, inclusiv frigidere, congelatoare, mașini de spălat rufe și vase, televizoare, monitoare și alte dispozitive mari de uz casnic.

Sunt recomandate electrocasnicele cu dimensiuni mai mici

Pe o piață în care prețul energiei va fi dictat de cerere și ofertă, investiția într-un aparat dintr-o clasă energetică superioară poate însemna economii semnificative pe termen lung. Un cost inițial mai mare poate fi compensat rapid printr-o factură mai mică lună de lună.

Recomandare: La achiziționarea unui electrocasnic, consultă cu atenție eticheta energetică. Alege verdele – e mai prietenos cu mediul și, mai ales, cu bugetul tău.

Achiziționează cel mai compact frigider care îți îndeplinește cerințele. Este știut faptul că electrocasnicele cu dimensiuni mari consumă mai multă energie electrică, potrivit nea.gov.sg.