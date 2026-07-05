Autoritățile din Taiwan au decis să reintroducă, după o pauză de aproape un sfert de secol, cursurile de educație patriotică cu caracter anticomunist destinate absolvenților instituțiilor militare, potrivit Reuters.

Ministerul Apărării de la Taipei a explicat măsura prin intensificarea presiunilor militare și a tentativelor de infiltrare ale dictaturii comuniste chineze.

În perioada Războiului Rece, astfel de programe făceau parte din pregătirea standard a militarilor taiwanezi, în contextul rivalității cu regimul comunist de la Beijing.

În 2002, autoritățile au renunțat la denumirea de „educație patriotică anticomunistă”, înlocuind-o cu una mai generală, de „educație patriotică”.

Ministerul Apărării a anunțat că revenirea la vechiul format este determinată de evoluția situației de securitate din regiune și de creșterea amenințărilor venite din partea Chinei.

„Este necesar ca aceștia să înțeleagă clar amenințările la adresa securității naționale și să recunoască misiunea militară privind «de ce luptăm și pentru cine luptăm»”, se arată într-un comunicat al instituției.

Programul de pregătire va include prelegeri susținute de reprezentanți ai Consiliului pentru Afaceri Continentale, Consiliului Național de Securitate, Ministerului Justiției și ai prestigiosului centru de cercetare Academia Sinica.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectivul este ca viitorii ofițeri să dobândească „o conștientizare clară a diferenței dintre prieteni și adversari”.

Decizia vine într-un moment în care activitatea militară a Chinei comuniste în apropierea Taiwanului continuă să se intensifice. Beijingul desfășoară aproape zilnic nave și aeronave în jurul insulei, pe care o consideră parte a teritoriului său și pe care nu exclude să o preia prin forță.

Secretarul general al Consiliului Național de Securitate din Taiwan, Joseph Wu, a anunțat că, până vineri, autoritățile monitorizau un număr record de peste 110 nave militare și ale Gărzii de Coastă chineze desfășurate de-a lungul așa-numitului „Prim Lanț de Insule”, zonă strategică ce se întinde din Japonia, prin Taiwan și Filipine, până în Borneo.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul taiwanez a afirmat că „mobilizarea maritimă masivă a Chinei de-a lungul Primului Lanț de Insule este un semn clar al expansionismului său”.

Tensiunile au crescut și mai mult după ce, sâmbătă, Garda de Coastă chineză a lansat o nouă operațiune de patrulare în largul coastei estice a Taiwanului. Guvernul de la Taipei a reacționat imediat, susținând că Beijingul nu are nicio autoritate în acele ape și respingând din nou revendicările de suveranitate formulate de China asupra insulei autonome.