Economisirea constantă, cheia unor câștiguri mari pe termen lung

Obiectivele financiare pot deveni planuri realizabile prin aplicarea unor principii simple de economisire. În emisiunea „Pastila Financiară by Mediafax” s-a arătat că și sumele mici, investite constant, pot aduce câștiguri importante pe termen lung.

Transformarea obiectivelor financiare în planuri clare și realizabile se bazează pe principii simple de economisire. Exemplele prezentate în emisiunea „Pastila financiară" au arătat că și sumele mici, investite constant, pot aduce câștiguri semnificative pe termen lung.

Alexandru Chirilă a explicat că economisirea unei sume modeste poate avea rezultate vizibile după zece ani.

„Principiile rămân. Practic în 10 ani, având o rată de economisire mai mare, 250 de lei pe lună nu mi se pare o sumă care nu ar putea fi economisită de mare parte din românii pe care noi îi avem în țară. Aș ajunge să am de puși 30 de mii de lei ", a explicat acesta. Final, în 10 ani, aș avea un randament de aproape 50%. Asta înseamnă un profit de 15.700 de lei. În 15 ani, aș ajunge să investesc în total 45.000 de lei", a spus acesta.

Deși 250 de lei pe lună poate părea o sumă mică, disciplina și consecvența în economisire permit formarea unui capital important. În plus, randamentul obținut prin investiții sporește valoarea economiilor.

„Voi ajunge la 86.500. În 20 de ani, vedem că din nou discutăm despre un randament mai mare de 100%. Ce vreau să înțelegem este faptul că între 10 și 20 de ani, acești 10 ani cu un efort nu semnificativ de 250 de lei, aș ajunge să am în investițiile mele 147.000 de lei (...). Dar ideea este să-i direcționăm imediat către o formă de investiții, nu să-i duc către consum și implicit în cheltuieli. Și mai avem un exemplu cu 500 de lei”, a mai spus acesta.

El explică faptul că economisirea devine mai puternică odată cu trecerea timpului, mai ales atunci când banii sunt investiți, nu cheltuiți. El a subliniat principiul dobânzii compuse, prin care câștigurile obținute generează la rândul lor alte câștiguri.

În episod, cei doi au discutat, de asemenea, și despre banii „puși la saltea” subiect care a fost criticat pentru că nu aduce profit și duce la pierderea valorii din cauza inflației.

„Nu ținem banii la saltea. Dacă i-am ținut la saltea, luăm și acest exemplu de 500, accelerăm cumva totalul pe care îl depunem, accelerăm economiile și am avea acest randament la 60.000, 91.500. Dar e important să menționăm de fiecare dată că nu ținem banii la saltea. Pentru că altfel am rămâne cu 60.000, am rămâne cu 90.000, am rămâne cu 120.000 după 20 de ani și poate că inflația nu ar putea fi acoperită de suma pe care noi am ținut-o acolo undeva în pușculița noastră de acasă”, a spus Adrian Artene.