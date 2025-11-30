Monden

Durerea care nu-l părăsește: Marius Țeicu și pierderea fiicei

Comentează știrea
Durerea care nu-l părăsește: Marius Țeicu și pierderea fiiceiMarius Țeicu. Sursa foto Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Compozitorul Marius Ţeicu a ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, un reper important pentru unul dintre cei mai apreciaţi creatori ai muzicii ușoare românești. Deși anii i-au adus înțelepciune și o altă perspectivă asupra vieții, tristețea pierderii fiicei sale continuă să-i marcheze profund existența. De opt ani, durerea aceasta l-a îndepărtat complet de compoziție, domeniu în care a excelat timp de decenii.

Marius Țeicu, despre moartea fiicei sale

Artistul a povestit despre această perioadă dificilă. El a spus că viața lui s-a schimbat radical de când nu-și mai are copilul aproape și că încă învață să trăiască cu această durere. „Rezistăm. În funcţie şi de vârstă, de temperament, de cât de activ eşti. La 80 de ani, sunt mai puţin activ”, a spus el.

Marius Țeicu

Marius Țeicu și fiica sa. Sursa foto Capură video

Ţeicu a mai spus că nu mai are puterea de altădată, însă găsește sprijin în oamenii care i-au rămas alături. „Energia mi-o găsesc în familie. Din păcate, fata mea nu mai e…”, a declarat compozitorul pentru A3, vorbind cu dificultate despre rana care nu s-a închis niciodată. Familia și nepoții au devenit centrul universului său, iar apropierea lor este, spune el, singura sursă reală de liniște.

N-a mai compus după tragedie

Retras de ani buni din activitatea artistică, Marius Țeicu rămâne însă un nume de referință în muzică, cu o moștenire impresionantă: sute de melodii cunoscute, compoziții pentru teatru și televiziune, colaborări remarcabile și generații întregi de artiști care îi datorează începuturile.

Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri

Chiar dacă nu mai compune, modul în care vorbește despre artă lasă locul unei sensibilităţi care nu l-a părăsit niciodată. El a spus că o parte importantă din viaţa sa rămâne în continuare muzica, chiar dacă nu o mai poate crea, ci doar trăi în amintiri.

Cum a murit fiica marelui compozitor Marius Țeicu

În 2015, fiica marelui compozitor a fost diagnosticată o formă gravă de leucemie. Aceasta a făcut numeroase tratamente, dar fără rezultat. Marius Țeicu a spus că realizezi cu adevărat importanța unui om după ce îl pierzi.

„A fost un virus care a declanșat leucemia. Putea să aibă două finalizări, ori să paralizeze tot restul vieții, ori să facă leucemie. Noi atunci am sperat că prin tratament… A trecut timp de trei ani prin niște lucruri groaznice. Am fost cu ea de sute de ori la analize, la spital. Umblam cu eprubeta de sânge la mine și duceam la câte un institut unde era mai performant.

Ne bucuram când era mai bine, după aia iar era mai rău. Niciodată nu apuci să spui tot unui om când îl pierzi, îți dai seama.”, a declarat compozitorul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:57 - Peste 240 de femei reclamă același funcționar. Detalii șocante din interviurile-capcană
13:55 - Grecia, țara cu cea mai mare activitate seismică din Europa
13:45 - Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
13:37 - Sfântul Andrei și Dobrogea. De la Evanghelie la Jan Dinu
13:30 - O țară tot mai mică. Cum va arăta România în 2080. Raport INS
13:17 - Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale