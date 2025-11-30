Durerea care nu-l părăsește: Marius Țeicu și pierderea fiicei

Compozitorul Marius Ţeicu a ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, un reper important pentru unul dintre cei mai apreciaţi creatori ai muzicii ușoare românești. Deși anii i-au adus înțelepciune și o altă perspectivă asupra vieții, tristețea pierderii fiicei sale continuă să-i marcheze profund existența. De opt ani, durerea aceasta l-a îndepărtat complet de compoziție, domeniu în care a excelat timp de decenii.

Artistul a povestit despre această perioadă dificilă. El a spus că viața lui s-a schimbat radical de când nu-și mai are copilul aproape și că încă învață să trăiască cu această durere. „Rezistăm. În funcţie şi de vârstă, de temperament, de cât de activ eşti. La 80 de ani, sunt mai puţin activ”, a spus el.

Ţeicu a mai spus că nu mai are puterea de altădată, însă găsește sprijin în oamenii care i-au rămas alături. „Energia mi-o găsesc în familie. Din păcate, fata mea nu mai e…”, a declarat compozitorul pentru A3, vorbind cu dificultate despre rana care nu s-a închis niciodată. Familia și nepoții au devenit centrul universului său, iar apropierea lor este, spune el, singura sursă reală de liniște.

Retras de ani buni din activitatea artistică, Marius Țeicu rămâne însă un nume de referință în muzică, cu o moștenire impresionantă: sute de melodii cunoscute, compoziții pentru teatru și televiziune, colaborări remarcabile și generații întregi de artiști care îi datorează începuturile.

Chiar dacă nu mai compune, modul în care vorbește despre artă lasă locul unei sensibilităţi care nu l-a părăsit niciodată. El a spus că o parte importantă din viaţa sa rămâne în continuare muzica, chiar dacă nu o mai poate crea, ci doar trăi în amintiri.

În 2015, fiica marelui compozitor a fost diagnosticată o formă gravă de leucemie. Aceasta a făcut numeroase tratamente, dar fără rezultat. Marius Țeicu a spus că realizezi cu adevărat importanța unui om după ce îl pierzi.