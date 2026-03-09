După eșecul din Iordania, Meghan și Harry își încearcă norocul în Australia

Prințul Harry și Meghan Markle urmează să călătorească în Australia în luna aprilie, potrivit publicației Daily Express. Vizita ar urma să includă mai multe activități private, de afaceri și cu caracter filantropic, iar programul complet al deplasării este așteptat să fie anunțat în perioada următoare.

Un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex a confirmat planurile pentru această deplasare într-o declarație transmisă presei.

„Vor vizita Australia la mijlocul lunii aprilie pentru a participa la o serie de angajamente private, de afaceri și filantropice”, a precizat reprezentantul cuplului.

Potrivit relatărilor din presa australiană, itinerariul ar urma să includă orașele Sydney și Melbourne, însă organizatorii nu au publicat încă detaliile complete ale vizitei.

Această deplasare va fi diferită de turneul pe care Harry și Meghan l-au efectuat în Australia în 2018, la scurt timp după căsătorie. De această dată, cei doi vor călători în calitate de cetățeni privați și nu ca reprezentanți ai familiei regale britanice.

După retragerea din rolurile oficiale în cadrul monarhiei britanice în 2020, ducele și ducesa de Sussex s-au stabilit în Montecito, California, unde locuiesc împreună cu cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Deocamdată nu este clar dacă cei doi copii îi vor însoți pe părinții lor în această călătorie sau dacă vor rămâne acasă, în Statele Unite.

Conform unor informații apărute în presa australiană, o parte din programul vizitei ar putea include activități legate de comunitatea militară din Australia, inclusiv întâlniri cu veterani sau reprezentanți ai forțelor armate.

Prințul Harry este cunoscut pentru implicarea sa în sprijinirea militarilor răniți sau a veteranilor, fiind fondatorul competiției sportive Invictus Games, destinată militarilor și foștilor militari răniți.

În acest context, presa a relatat recent că Harry a transmis un mesaj video emoționant pentru sportivul paralimpic Scott Meenagh, un fost soldat britanic și schior paralimpic la disciplina para-nordic. Meenagh participă la Jocurile Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care marchează ultima sa participare la acest eveniment.

Scott Meenagh a reprezentat anterior Regatul Unit la prima ediție a Invictus Games, organizată la Londra în 2014, și a participat ulterior și la edițiile din Orlando (2016) și Toronto (2017).

În cadrul vizitei din Australia, există speculații că Meghan Markle ar putea participa la un podcast local. Potrivit unor informații apărute în presă, ducesa ar putea apărea în emisiunea „Her Best Life”, lansată de Jackie „O” Henderson și Gemma O’Neill prin compania lor media.

Până în prezent, nu a fost confirmată oficial participarea lui Meghan la această emisiune, iar reprezentanții cuplului au precizat că „detalii suplimentare vor fi comunicate în perioada următoare”.

Planurile pentru vizita în Australia apar la scurt timp după o altă deplasare internațională a cuplului. Recent, Harry și Meghan au călătorit în Iordania pentru un eveniment organizat în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății.

Aceasta a fost prima lor deplasare internațională în aproximativ 18 luni.

În perioada în care făceau parte din familia regală activă, Harry și Meghan au efectuat mai multe turnee oficiale în străinătate. Turneul din Australia din 2018 a inclus și vizite în Fiji, Tonga și Noua Zeelandă.

După retragerea din îndatoririle regale, prințul Harry a continuat să se implice în proiecte caritabile, inclusiv în organizarea Invictus Games, în timp ce Meghan Markle a lansat mai multe proiecte media și un brand de lifestyle numit „As Ever”.