International

Drone suspecte, în spațiul aerian al Finlandei. Posibilă încălcare teritorială

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Finlanda au semnalat prezența unor drone care ar fi pătruns în spațiul aerian național, în timp ce situația este analizată de structurile competente, potrivit Reuters.

Incidentul survine la scurt timp după ce Estonia, Letonia și Lituania au raportat prăbușirea unor drone ucrainene pe teritoriile lor, acestea fiind implicate în atacuri asupra infrastructurii energetice rusești de pe litoralul Mării Baltice.

Drone detectate în sud-estul Finlandei

Potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Apărării, „mai multe obiecte de dimensiuni mici, care se deplasau lent și la altitudine joasă, au fost detectate duminică dimineață deasupra unei zone maritime și în sud-estul Finlandei”. Autoritățile au precizat că aceste aparate de zbor fără pilot au fost observate în apropierea orașului Kouvola, situat în partea de sud-est a țării.

Conform informațiilor furnizate, una dintre drone s-a prăbușit la nord de Kouvola, iar o alta a fost identificată la est de același oraș. Circumstanțele exacte în care aceste aparate au ajuns pe teritoriul finlandez nu sunt, deocamdată, clarificate.

Reacția oficialilor finlandezi

Ministrul Apărării, Antti Hakkanen, a transmis într-un mesaj public că autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate. „Drone au deviat în spațiul finlandez. Tratăm acest caz foarte serios”, a declarat acesta, adăugând că o anchetă este în desfășurare pentru a stabili originea și traseul aparatelor.

Oficialul nu a oferit detalii suplimentare privind posibilele implicații sau eventuale riscuri pentru securitatea națională, însă a subliniat că toate instituțiile relevante sunt implicate în analizarea incidentului.

Misiune de identificare aeriană în Finlanda

Pentru a clarifica natura obiectelor detectate, Forțele Aeriene finlandeze au desfășurat o misiune de identificare folosind un avion de luptă de tip F/A-18 Hornet.

Această intervenție a avut rolul de a monitoriza și evalua situația în timp real, precum și de a colecta date suplimentare despre dronele observate.

Aeronave F-18 Hornet. Sursa foto Wikipedia

Ministerul Apărării nu a precizat dacă aeronava militară a intrat în contact direct cu obiectele sau dacă au fost necesare măsuri suplimentare de intervenție.

Context regional și incidente similare

Evenimentul din Finlanda se înscrie într-o serie de incidente raportate recent în regiunea baltică. Autoritățile din Estonia, Letonia și Lituania au anunțat în cursul săptămânii că mai multe drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriile lor, după ce s-au abătut de la traseu în timpul unor operațiuni care vizau infrastructuri de export petrolier din Rusia, amplasate pe coasta Mării Baltice.

Aceste evoluții evidențiază complexitatea situației de securitate din regiune și riscurile asociate utilizării pe scară largă a dronelor în operațiuni militare.

Investigație în curs în Finlanda

Autoritățile finlandeze continuă să investigheze incidentul pentru a determina cu exactitate proveniența dronelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în spațiul aerian național. Nu au fost raportate pagube semnificative sau victime în urma prăbușirii aparatelor.

Ministerul Apărării a precizat că va furniza informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale