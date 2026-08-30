Ani de zile, Arthur Kermalvezen, copilul unui donator de spermă, vedea posibili tați peste tot pe unde mergea. „Mi-am imaginat că ar putea fi profesorul meu, oamenii pe care i-am văzut în autobuz... și am fost foarte furios pentru că este imposibil să trăiești așa”, povestește tânărul, citat de BBC.

Când, ca adult, s-a îndrăgostit de Audrey, un alt copil născut de o femeie care a apelat la donarea de spermă din Paris, întrebarea a devenit și mai presantă.

Audrey descrie momentul în care s-au întâlnit la o adunare a activiștilor pentru conceperea cu spermă de la donatori, în 2010, ca fiind „dragoste la prima vedere” - dar a fost această conexiune o atracție romantică sau genetică?

Când s-au născut, existau doar două bănci de spermă în Paris și mulți bărbați făcuseră donații multiple - așa că exista o posibilitate reală să fie frați vitregi.

Înainte de a-și construi o viață împreună, Arthur și Audrey trebuiau să știe dacă sunt rude. Dar în Franța, birocrația și legile care reglementează testarea genetică și anonimatul donatorilor au făcut ca găsirea răspunsului să fie extrem de dificilă.

În Franța, doar un cercetător, un medic sau un judecător poate solicita și supraveghea un test genetic, iar persoanele pot fi amendate cu peste 3.500 de euro pentru deținerea unui kit de testare la domiciliu. Drept urmare, companii precum 23andMe, Ancestry și MyHeritage nu își pun kiturile la dispoziție în Franța.

Susținătorii legii, în vigoare din 1994, susțin că aceasta ar împiedica furnizarea de date genetice sensibile către companii comerciale și previne disputele familiale cauzate de rezultate neașteptate.

Însă Arthur Kermalvezen subliniază că Franța este singura țară din Europa care incriminează utilizarea unor astfel de teste ADN.

Chiar înainte ca părinții ei să-i spună, când era deja adultă, că a fost concepută cu spermă de la un donator, Audrey se calificase ca avocat, specializată în dreptul bioeticii. Din acest motiv, a înțeles pe deplin că legislația franceză garanta anonimatul donatorului, chiar și după moartea acestuia.

Dar Audrey fusese concepută în 1979, înainte de a exista o astfel de legislație.

În timp ce căuta alte persoane concepute prin donator, născute înainte de 1994, Audrey l-a întâlnit pe Arthur. Acesta scrisese o carte în care detalia dorința sa de a afla mai multe despre originile sale biologice.

Audrey spune că a fost impresionată de cât de precis a exprimat sentimente pe care ea însăși se chinuise să le articuleze. Amândoi aveau familii iubitoare, dar amândoi au fost chinuiți de întrebări despre persoanele necunoscute care au contribuit la crearea lor.

Când s-au întâlnit personal, chimia a fost imediată. Aceasta a fost problema.

Înainte de a putea trece de la o prietenie platonică la o relație romantică și chiar să-și construiască o viață împreună, aveau nevoie să afle adevărul despre tații lor. Dar nimeni cu autorități nu era dispus să le spună.

După luni de căutări, au găsit un doctor în sudul Franței care, pentru 900 de euro în numerar, a efectuat un test genetic care a constatat că nu erau rude. Dar neliniștea lor a persistat, deoarece doctorul încălca legea împărtășind acel rezultat cu ei.

„Ne temeam că era un șarlatan”, spune Audrey.

Au luat în considerare utilizarea unui kit de testare la domiciliu pentru a confirma rezultatul, dar, ca avocat, Audrey era hotărâtă să acționeze în limitele legii.

Așadar, din 2010, a lansat o serie de contestații legale la adresa sistemului francez.

Dorea să știe dacă donatorul ei era încă în viață și, dacă da, dacă acesta dorea încă să rămână anonim. Ar putea accesa informații ce nu presupun identificarea despre de câte ori donase și dacă Arthur ar putea fi printre frații ei vitregi?

Eforturile ei au eșuat.

După trei ani de provocări legale, cuplul a făcut un „salt de credință” și s-a căsătorit.

În 2015, cea mai înaltă instanță administrativă din Franța a respins apelul final al lui Audrey.

Cu puțin timp înainte de nașterea primului lor copil, un medic a fost de acord să investigheze ce informații ar putea exista despre donatorii respectivi. Conform legislației franceze, un medic are acces la aceste informații despre pacienții săi, dar nu are voie să le împărtășească cu aceștia.

Medicul a descoperit că donatorii lor s-au născut în ani diferiți - și, prin urmare, nu puteau fi ai aceluiași bărbat. O informație care le-ar schimba viața, dar pe care au obținut-o doar pentru că un medic a fost de acord să încalce regulile.

„Este complet ciudat”, spune Audrey, „pentru că înseamnă că medicul poate ști mai multe decât mine... despre mine.”

Chiar și cu aceste noi informații, Arthur încă se temea că ar putea fi rude, așa că, după ani de rezistență, au făcut în sfârșit un test ADN la domiciliu.

Activiștii spun că interdicția franceză nu a făcut prea mult pentru a împiedica oamenii să facă teste la domiciliu, grupul de susținere DNA Pass estimând că peste un milion de francezi au făcut unul. Mulți le comandă prin intermediul prietenilor din țările în care sunt disponibile legal - sau folosind servicii de expediere din țările vecine.

Testul a arătat că nu erau rude.

Rezultatele ADN au deschis curând mai multe uși. După 30 de ani în care și-a imaginat cine ar putea fi tatăl său, Arthur a luat legătura în sfârșit cu donatorul său de spermă în ziua de Crăciun din 2017.

Dar Audrey a avut cel mai mare șoc. Printre potrivirile ei ADN se număra și o femeie pe nume Sophie, pe care o reprezentase în instanță. Cele două femei luptaseră pentru drepturi legale similare.

„Am descoperit că Sophie - o femeie al cărei caz îl pledasem în instanță - era sora mea biologică”, spune Audrey.

Audrey și Arthur își făcuseră testul ADN alături de alți opt activiști pentru conceperea prin donatori care militau pentru accesul la originile lor.

Dintre cei 10, s-a dovedit că patru aveau același donator: Audrey, fratele ei Peter, Sophie și fratele lui Sophie, David - subliniind cât de real a fost întotdeauna riscul unui donator comun.

Mulți ani mai târziu, o compatibilitate genetică cu un american a condus-o pe Audrey la donatorul ei - un bărbat pe nume Philippe - dar acesta deja murise.

Mama lui Audrey a scris familiei lui Philippe o scrisoare, mulțumindu-le pentru „darul” său, pe care l-a descris ca fiind „incomensurabil”.

Familia lui a primit-o pe Audrey în vizită. „Toată lumea avea lacrimi în ochi”, își amintește Audrey. Sora lui Philippe nu a știut niciodată că era donator.

Descoperirea i-a oferit lui Audrey răspunsuri pe care le căutase de zeci de ani. A aflat detalii despre istoricul medical al familiei sale biologice. A văzut fotografii și înregistrări video cu Philippe. „Îl pot urmări, pot vedea cum se mișcă și îi pot auzi vocea.”

Campania juridică a lui Audrey și cartea lui Arthur au contribuit împreună la schimbarea legilor franceze privind concepția de la donator, permițând persoanelor concepute după aprilie 2025 să acceseze informații de identificare despre donatorii lor atunci când ajung la vârsta adultă.

Deocamdată, însă, Franța rămâne una dintre puținele țări din Europa în care testarea ADN la domiciliu este încă interzisă.

Ceea ce înseamnă că, pentru Audrey, lupta continuă. „Fiecare persoană are dreptul să-și cunoască originile și dreptul să-și cunoască istoria”, spune ea.