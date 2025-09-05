Politica Dragoș Pîslaru le-a făcut dress code angajaților din MIPE







Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a trimis o circulară în care le cere angajaților din toate departamentele ministerului să poarte „ținute adecvate la locul de muncă” pentru „a crea un climat profesional față de instituție”.

Mai exact, Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis recent o circulară internă către toate departamentele din instituție, prin care atrage atenția asupra importanței unei ținute corespunzătoare la locul de muncă. Documentul subliniază că imaginea ministerului este strâns legată de modul în care angajații se prezintă în mediul profesional.

Conform instrucțiunilor, personalul care lucrează cu gestionarea fondurilor europene trebuie să evite vestimentația considerată indecentă, extravagantă sau nepotrivită contextului instituțional. Măsura vizează păstrarea unui standard de conduită și profesionalism, în acord cu statutul unei autorități publice responsabile de administrarea unor sume considerabile provenite din finanțări externe.

Dragoș Pîslaru le-a explicat angajaților în acea circulară despre „importanța menținerii unui climat profesional a imaginii publice corespunzătoare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și importanța ținutei vestimentare a angajaților, care trebuie să reflecte profesionalism și respect față de instituție”.

Așadar, potrivit documentului intern, adoptarea unui cod vestimentar adecvat este considerată un factor care sprijină menținerea și întărirea imaginii publice a Ministerului Fondurilor Europene.

Dragoș Pîslaru a comentat, într-o notă ironică, reacțiile critice la adresa lui Ilie Bolojan. Pîslaru a enumerat o serie de măsuri asociate cu Bolojan, sugerând că acestea ar fi considerate „nepotrivite” de către cei care se opun reformelor.

Printre aspectele menționate se numără intenția de a reduce cheltuielile bugetare considerate nejustificate, eliminarea numirilor politice și a relațiilor de tip clientelar din administrația publică, precum și dorința de a renunța la pensiile speciale și alte beneficii considerate privilegii nejustificate.

Pîslaru a subliniat în postarea sa că Ilie Bolojan este „nepotrivit pentru că vrea să dezvoltăm România cu fonduri europene, nu să le evităm pentru că banii europeni nu se pot fura”.