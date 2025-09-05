Politica

Dragoș Pîslaru le-a făcut dress code angajaților din MIPE

Dragoș Pîslaru le-a făcut dress code angajaților din MIPEȚinută vestimentară la birou. Sursa foto. Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a trimis o circulară în care le cere angajaților din toate departamentele ministerului să poarte „ținute adecvate la locul de muncă” pentru „a crea un climat profesional față de instituție”.

Dragoș Pîslaru le cere angajaților să nu vină în ținute indecente sau extravagante

Mai exact, Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis recent o circulară internă către toate departamentele din instituție, prin care atrage atenția asupra importanței unei ținute corespunzătoare la locul de muncă. Documentul subliniază că imaginea ministerului este strâns legată de modul în care angajații se prezintă în mediul profesional.

Conform instrucțiunilor, personalul care lucrează cu gestionarea fondurilor europene trebuie să evite vestimentația considerată indecentă, extravagantă sau nepotrivită contextului instituțional. Măsura vizează păstrarea unui standard de conduită și profesionalism, în acord cu statutul unei autorități publice responsabile de administrarea unor sume considerabile provenite din finanțări externe.

Pîslaru, despre importanța ținutelor vestimentare la locul de muncă

Dragoș Pîslaru le-a explicat angajaților în acea circulară despre „importanța menținerii unui climat profesional a imaginii publice corespunzătoare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și importanța ținutei vestimentare a angajaților, care trebuie să reflecte profesionalism și respect față de instituție”.

Confirmat oficial: Reges-Online, noul registru obligatoriu pentru contractele de muncă, de la 1 octombrie
Confirmat oficial: Reges-Online, noul registru obligatoriu pentru contractele de muncă, de la 1 octombrie
Sébastien Lecornu ar putea fi noul prim-ministru din Franța
Sébastien Lecornu ar putea fi noul prim-ministru din Franța
Dragoș Pîslarul

Circulara trasmisă de ministrul Dragoș Pîslaru. Sursa foto: stiripesurse.ro.

Așadar, potrivit documentului intern, adoptarea unui cod vestimentar adecvat este considerată un factor care sprijină menținerea și întărirea imaginii publice a Ministerului Fondurilor Europene.

Dragoș Pîslaru reacționează ironic la criticile aduse lui Ilie Bolojan

Dragoș Pîslaru a comentat, într-o notă ironică, reacțiile critice la adresa lui Ilie Bolojan. Pîslaru a enumerat o serie de măsuri asociate cu Bolojan, sugerând că acestea ar fi considerate „nepotrivite” de către cei care se opun reformelor.

Printre aspectele menționate se numără intenția de a reduce cheltuielile bugetare considerate nejustificate, eliminarea numirilor politice și a relațiilor de tip clientelar din administrația publică, precum și dorința de a renunța la pensiile speciale și alte beneficii considerate privilegii nejustificate.

Pîslaru a subliniat în postarea sa că Ilie Bolojan este „nepotrivit pentru că vrea să dezvoltăm România cu fonduri europene, nu să le evităm pentru că banii europeni nu se pot fura”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:02 - Simboluri fasciste pe ușile unei sinagogi. Bărbat condamnat la un an de închisoare
19:54 - Bonusuri la Romsilva: Un milion de euro pentru 13 directori, în doi ani
19:45 - Alegeri parlamentare 2025. Scheletele din dulapul unui candidat de pe lista PAS. Medicul care a dat prioritate vizite...
19:34 - Confirmat oficial: Reges-Online, noul registru obligatoriu pentru contractele de muncă, de la 1 octombrie
19:26 - Marco Rubio declară război cartelurilor. SUA amenință cu atacuri directe
19:17 - Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre Gabi Bădălău: pensia alimentară neachitată este de 200.000 de euro

Proiecte speciale