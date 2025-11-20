Dr. Dan Mitrea, premiat la Gala Capital. Inovație și empatie în neurologie

Miercuri, 19 noiembrie 2025, Club ONE din București a găzduit Gala Capital Performeri din Sănătate, un eveniment ce a reunit medici, profesori universitari și lideri din domeniul medical, cu scopul de a celebra realizările remarcabile din sistemul de sănătate românesc.

Evenimentul, ajuns la a treia ediție, a oferit un cadru oficial pentru recunoașterea excelenței și a impactului concret al activității profesionale asupra comunității.

Unul dintre momentele centrale ale serii a fost decernarea premiului pentru abordare inovatoare în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor neurologice medicului Dan Mitrea, fondatorul clinicii Neuroaxis, o unitate privată dedicată exclusiv patologiilor neurologice.

Evenimentul a fost sprijinit de Stada România, una dintre cele mai importante companii farmaceutice globale, cu o istorie de 130 de ani și un portofoliu variat de medicamente inovatoare, generice, fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale.

„Medic neurolog cu supra-specializare în neuro-oncologie, doctor Dan Mitrea, a pus bazele Neuroaxis, o clinică privată unică în România, dedicată exclusiv afecțiunilor neurologice, afecțiuni care, potrivit estimărilor globale, vor avea cel mai mare impact asupra populației până în 2000. Împreună cu o echipă extinsă de specialiști, a dezvoltat trasei integrate pentru abordări multidisciplinare, în special pentru pacienții cu afectare neuro-oncologică și neurocognitivă, precum cei diagnosticați cu boala Parkinson. Felicitări, domnule doctor, vă invit la microfon.”

Dr. Mitrea a subliniat contribuția întregii echipe în realizarea performanțelor clinicii. „Bună seara! Vă mulțumesc mult pentru această distinție. Nu este doar a mea, și a întregii echipe.

Suntem 23 de medici, neurologi la clinică și încercăm să facem... tot ce putem pentru pacienții noștri, cu sprijinul lor, cu sprijinul partenerilor noștri, reușim să diagnosticăm și să tratăm afecțiunea. complexe, cum sunt afecțiunile neuro-oncologice, tumor cerebrale primare, afecțiuni neurodegenerative sau tulburări de mișcare, cum este boala Parkinson.

Reușim să folosim tehnologie avansată atât de diagnostic cum este remeneu de perfuzie, spectroscopie, remene... avem și terapii asistate de dispozitiv, cum ar fi terapiile cu pompe pentru boala Parkinson și nu numai. Suntem onorați de acest premiu și în numele echipei vă mulțumesc foarte mult și vom continua să facem tot ceea ce putem să ajutăm comunitatea de pacienți și echipele.”

Organizatorii au felicitat echipa clinicii Neuroaxis și au mulțumit companiei Stada România pentru inițiativa de a recunoaște performanțele medicilor.

„Felicitări, mult succes în continuare. Mulțumim și Stada România pentru inițiativa de a recunoaște și premia performanțele medicilor. Doamna Celina, vă rog să mai rămâneți alături de mine. Vă mai acordam încă două premii împreună.”

Pe lângă Dr. Mitrea, Gala a evidențiat contribuțiile Academicianului Prof. Univ. Dr. Ioanel Sinescu, recunoscut pentru întreaga sa carieră în chirurgia urologică. Premiul acordat profesorului Sinescu subliniază cinci decenii de activitate dedicate atât practicii medicale, cât și formării noilor generații de medici.

Evenimentul a reușit să pună în valoare importanța dedicării și profesionalismului în ridicarea standardelor medicale la nivel național, demonstrând impactul concret al muncii profesorului Sinescu și al echipelor medicale premiate asupra dezvoltării domeniului sănătății în România.