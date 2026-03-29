Două românce au câștigat aurul și argintul la Cupa Bulgariei la floretă. Clubul Rapid a bifat în palmares

Imnul României a răsunat, duminică, 29 martie, într-o sală de sport din Bulgaria. Acolo, două sportive din România au urcat pe primele locuri ale podiumului la închiderea competiției țării gazdă.

Maria Teodorescu și Ilinca Vereș, legitimate la secția de floretă a Clubului Rapid, au fost invitate și au participat la Cupa Bulgariei, categoria senioare. Ambele sportive au în palmares mai multe titluri și medalii importante, atât în competiții naționale cât și internaționale.

Ilinca Vereș are 17 ani, este încă junioare, dar a primit invitația cu bucurie și curaj ca să lupte cu senioarele bulgare.

Maria Teodorescu e senioare deplină, are 23 de ani și e o floretistă foarte experimentată. În sala din orașul Shumen, Maria a învins toate adversarele cu care a intrat în concurs. Inclusiv pe colega ei Ilinca Vereș cu care a jucat finala. A câștigat medalia de aur și Cupa Bulgariei în fața Ilincăi.

Așadar, finala Cupei Bulgariei s-a disputat între două românce de la Rapid.

Ilinca Vereș a făcut față cu brio adversarelor ei senioare, cu vârste de peste 20 de ani, deci cu mai multă experiență de joc.

„Primele adversare cu care m-am duelat au fost mai slabe. În semifinale, însă, am avut de tras și eu și Maria Teodorescu. Antrenorul Petre Ducu a fost alaturi de noi tot timpul, ne-a sfătuit când a sesizat cel mai mic blocaj. La sfârșit ne-a spus că e foarte mândru de ce am făcut.

Adevărul e că am reprezentat și România și Clubul Rapid cu onoare și mândrie, reușind cu acest succes să aducem la București două medalii – aur și argint – și Cupa Bulgariei”, ne-a declarat Ilinca Vereș, elevă la liceul Mark Twain International din București.

Performanță la Rapid și la Campionatul Național de floretă

Clubul Rapid București a reușit în 22 martie să înregistreze un alt succes: a câștigat campionatul național al fetelor la floretă tineret pe echipe!

Echipa CS Rapid București (Ioana Barbu, Enya Male, Maria Teodorescu, Karolina Zurawska) a cucerit titlul național la floretă echipe fete, învingând în ultimul act pe CSA Steaua București (Andreea Dincă, Bianca Iubaș, Karina Liță, Mara Neagu Culea), cu 39-34.