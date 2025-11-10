Justitie

Dosarul crimei de pe A1. Se cere pedeapsa maximă pentru turcul care a tranșat-o pe Mirela Bîftoi

Dosarul crimei de pe A1. Se cere pedeapsa maximă pentru turcul care a tranșat-o pe Mirela BîftoiMirela Bîftoi. Sursa foto: Arhiva EVZ
Dosarul lui Abdulakadir Cam, cetățeanul turc acuzat că a tranșat-o pe Mirela Bîftoi în 2024, a ajuns la final. Mai multe bucăți din corpul victimei au fost găsite aruncate pe un câmp din apropierea autostrăzii A1, iar cazul a șocat o întreagă țară. La ultimul termen de judecată, procurorul de ședință și urmașii victimei au subliniat gravitatea faptei, lipsa de remușcări a inculpatului și comportamentul său agresiv și violent, potrivit Știri pe surse.

Crima de pe A1. Făptașul putea sta zeci de ani în spatele gratiilor

Aceștia au cerut pedeapsa maximă, argumentând că măsura poate proteja societatea de un individ cu astfel de manifestări compulsive. Cetățeanul turc Abdulakadir Cam a provocat tensiuni în sala de judecată, acuzându-i pe judecătorii că i-ar fi încălcat drepturile de inculpat. Ținta atacurilor sale a fost și traducătorul oficial prezent la proces.

Conform sursei, făptașul a afirmat că a tranșat-o pe Mirela Bîftoi pentru că „în imobil nu era spațiu”. Judecătorul de caz a rămas în pronunțare, urmând să comunice decizia în termen de 30 de zile.

Crimă. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Bucăți din trupul neînsuflețit al victime, găsite pe câmp

În aprilie 2024, cadavrul unei femei, descompus și într-o stare avansată de degradare, a fost descoperit pe un câmp din apropierea autostrăzii A1. Identitatea victimei a fost stabilită ulterior prin expertiză genetică.

Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic
Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”
Imediat după descoperire, polițiștii au ridicat imagini de pe camerele de supraveghere din apropierea locului, iar ancheta, începută de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, a fost preluată ulterior de ofițerii bucureșteni.

Turcul a fost principalul suspect încă de la început, iar polițiștii au efectuat percheziții într-un depozit al acestuia din cartierul Rahova, București. Vecinii l-au descris drept agresiv și au relatat că în trecut ar fi amenințat copii cu un cuțit.

Avocatul inculpatului a declarat că acesta este cercetat și în cazul morții soției sale și că există mai multe plângeri depuse anterior pe numele său.

Crima de pe A1. Anul trecut, făptașul susținea că suferă de depresie

În 2024, avocatul lui Abdulkadîr Cam spunea că acesta și-a reluat tratamentul prescris pentru depresia provocată de decesul soției sale.

Fiica sa, care locuiește în Germania, i-ar fi trimis avocatului mai multe documente medicale legate de problemele sale psihice. Astfel, apărătorul său a încercat să obțină schimbarea încadrării juridice a faptelor, de la omor la vătămare corporală cu consecințe mortale.

Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
