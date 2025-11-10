Dosarul crimei de pe A1. Se cere pedeapsa maximă pentru turcul care a tranșat-o pe Mirela Bîftoi

Dosarul lui Abdulakadir Cam, cetățeanul turc acuzat că a tranșat-o pe Mirela Bîftoi în 2024, a ajuns la final. Mai multe bucăți din corpul victimei au fost găsite aruncate pe un câmp din apropierea autostrăzii A1, iar cazul a șocat o întreagă țară. La ultimul termen de judecată, procurorul de ședință și urmașii victimei au subliniat gravitatea faptei, lipsa de remușcări a inculpatului și comportamentul său agresiv și violent, potrivit Știri pe surse.

Aceștia au cerut pedeapsa maximă, argumentând că măsura poate proteja societatea de un individ cu astfel de manifestări compulsive. Cetățeanul turc Abdulakadir Cam a provocat tensiuni în sala de judecată, acuzându-i pe judecătorii că i-ar fi încălcat drepturile de inculpat. Ținta atacurilor sale a fost și traducătorul oficial prezent la proces.

Conform sursei, făptașul a afirmat că a tranșat-o pe Mirela Bîftoi pentru că „în imobil nu era spațiu”. Judecătorul de caz a rămas în pronunțare, urmând să comunice decizia în termen de 30 de zile.

În aprilie 2024, cadavrul unei femei, descompus și într-o stare avansată de degradare, a fost descoperit pe un câmp din apropierea autostrăzii A1. Identitatea victimei a fost stabilită ulterior prin expertiză genetică.

Imediat după descoperire, polițiștii au ridicat imagini de pe camerele de supraveghere din apropierea locului, iar ancheta, începută de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, a fost preluată ulterior de ofițerii bucureșteni.

Turcul a fost principalul suspect încă de la început, iar polițiștii au efectuat percheziții într-un depozit al acestuia din cartierul Rahova, București. Vecinii l-au descris drept agresiv și au relatat că în trecut ar fi amenințat copii cu un cuțit.

Avocatul inculpatului a declarat că acesta este cercetat și în cazul morții soției sale și că există mai multe plângeri depuse anterior pe numele său.

În 2024, avocatul lui Abdulkadîr Cam spunea că acesta și-a reluat tratamentul prescris pentru depresia provocată de decesul soției sale.

Fiica sa, care locuiește în Germania, i-ar fi trimis avocatului mai multe documente medicale legate de problemele sale psihice. Astfel, apărătorul său a încercat să obțină schimbarea încadrării juridice a faptelor, de la omor la vătămare corporală cu consecințe mortale.