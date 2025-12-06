Doradă la cuptor cu legume. Rețeta care te ajută să îți răsfeți familia de Moș Nicolae

Peștele la cuptor cu legume este o alegere inspirată pentru cei care vor să savureze un preparat sănătos, dar cu puține calorii. În zilele de 6 și 7 decembrie, cei care au ținut post se pot bucura de mese copioase cu preparate din pește. Astfel, această rețetă te va ajuta să îi răsfeți pe cei dragi.

Dorada, un pește cu carne albă, fragilă și delicată, se îmbină perfect cu cartofii și roșiile proaspete. Ceapa adaugă o notă subtilă de dulceață, iar lămâia intensifică toate aromele:

Ingredientele necesare:

2 dorade

6 cartofi

2 roșii

1 ceapă

1 lămâie

2 crenguțe pătrunjel

2 crenguțe cimbru

2 crenguțe busuioc

1/2 linguriță boia

1/2 linguriță ardei iute

1/2 linguriță ghimbir măcinat

2 linguri ulei de măsline

sare și piper după gust

Cartofii se curăță de coajă și se taie felii foarte subțiri, ca să se gătească rapid și uniform în cuptor. Ceapa se taie mărunt pentru a se rumeni ușor și a elibera aroma sa dulce în timpul coacerii. Roșiile se taie în sferturi pentru a-și păstra sucul și a se combina frumos cu peștele și cartofii.

Pătrunjelul, cimbrul și busuiocul se toacă fin, astfel încât aroma lor să fie eliberată complet atunci când verdețurile sunt amestecate cu uleiul și sucul de lămâie. Peștele se curăță, iar capetele se îndepărtează. De asemenea, interiorul se spală bine sub jet de apă rece.

Într-un bol se amestecă uleiul de măsline, sucul de lămâie, ierburile tocate și condimentele (boia, ardei iute, ghimbir, sare, piper). Marinada va da gust peștelui și îl va menține suculent.

Cu un cuțit se fac câteva crestături pe fiecare pește, pe ambele părți. Cu ajutorul unei pensule de bucătărie, acestea se ung cu marinada și se lasă la frigider timp de 30 de minute. În paralel, cartofii se pun la fiert aproximativ 20 de minute, până devin ușor moi, astfel încât la coacere să nu rămână tari.

Cuptorul se preîncălzește la 200°C. Într-un vas tapetat cu hârtie de copt, se așază legumele pregătite, peste care se pun bucățile de pește. Marinada se toarnă uniform deasupra. Coacerea durează aproximativ 35 de minute, timp în care aromele se combină și carnea acestui tip de pește devine moale și suculentă. Pentru a evita uscarea, se poate adăuga puțină apă în timpul gătitului.