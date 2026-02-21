International

Donald Trump majorează taxele vamale la 15% pentru toate importurile. Decizie cu efect global

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că va ridica de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate țările. Această măsură, care a fost anunțată pe Truth Social,  vine după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situațiile de urgență economică.

Furios din cauza deciziei Curții Supreme, Trump a ordonat vineri aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% asupra tuturor importurilor, suplimentar taxelor vamale existente.

Legea permite o creștere a taxelor de până la 15%

Potrivit legii, președintele are dreptul să impună o taxă de până la 15% timp de 150 de zile, însă această măsură poate fi contestată în instanță. În perioada aplicării taxei, administrația sa va lucra la emiterea unor taxe vamale suplimentare și „permise din punct de vedere legal”, a precizat Trump.

Donald Trump: Voi majora, cu efect imediat, taxele vamale mondiale

Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris: „În calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, taxele vamale mondiale de 10% aplicate țărilor, multe dintre ele „jefuind” SUA de zeci de ani, fără să fie pedepsite (până la venirea mea!), la nivelul maxim permis și testat legal, de 15%.”

