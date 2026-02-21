Politica

Marius Lazurca: Nu am fost izolați. Prezența României la Consiliul de Pace a fost apreciată în SUA

Marius Lazurca: Nu am fost izolați. Prezența României la Consiliul de Pace a fost apreciată în SUANicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat sâmbătă că participarea președintelui României, Nicușor Dan, la Consiliul de Pace de la Washington a fost una „semnificativă” și apreciată în special în Statele Unite, inițiatorul acestui format.

„A fost o prezenţă semnificativă şi care a fost remarcată mai cu seamă în Statele Unite, iniţiatorul acestui format şi principalul actor în acest grup de state care îşi propun în această etapă să avanseze în procesul de pace din Gaza”, a afirmat Marius Lazurca.

Potrivit acestuia, procesul de pace din Gaza are la bază un cadru juridic clar, fundamentat pe rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, ceea ce oferă legitimitate participării României.

„Viziunea noastră este foarte limpede. Procesul de pace din Gaza se temeiază din punctul de vedere al dreptului internaţional pe rezoluţia Consiliului de Securitate, există, aşadar un cadru legal solid, care ne permite să participăm la efortul de pace”, a declarat Lazurca.

Marius Lazurca: Am fost mai puțin izolați decât se spune

În contextul discuțiilor privind poziționarea României în acest format, Marius Lazurca a respins ideea unei izolări: „Am fost mai puţin izolaţi decât se spune”.

Nicușor Dan și Donald Trump, la Consiliul pentru Pace din 19 februarie 2026 (sursă foto: Facebook)

Nicușor Dan și Donald Trump, la Consiliul pentru Pace din 19 februarie 2026 (sursă foto: Facebook)

Consilierul prezidențial a mai spus că Uniunea Europeană a fost reprezentată la reuniune printr-un comisar, membru al Comisiei Europene, și a invocat tradiția României de implicare în procesele de pace din regiune.

„Uniunea Europeană a fost prezentă în acest format printr-un comisar, un membru al Comisiei Europene. În al doilea rând, prezenţa noastră aici vine şi în urma unei lungi tradiţii de implicare în procesul de pace şi de atenţie pe care am dat-o procesului de pace”, a afirmat Lazurca, la un post TV.

Procesul de la Washington, „principalul și unicul” dedicat păcii din Orientul Mijlociu

Oficialul Administrației Prezidențiale a descris reuniunea de la Washington drept principalul demers internațional dedicat păcii în Orientul Mijlociu: „Ceea ce s-a întâmplat la Washington în zilele trecute a fost principalul proces şi unicul proces pe care comunitatea internaţională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu”.

Lazurcw

Lazurca. Sursa foto: Captură video

Întrebat despre perspectivele unei vizite oficiale sau despre o posibilă întâlnire bilaterală cu președintele american Donald Trump, precum și despre eventuale deplasări ale unor oficiali americani în România, consilierul prezidențial a precizat că prezența șefului statului român a fost remarcată.

„Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenţei preşedintelui României la acest eveniment. Oficialii americani mi-au confirmat nemijlocit că apreciază interesul pe care România, prin şeful statului, îl dă acestei iniţiative a Statelor Unite sau a iniţiativelor în general ale administraţiei Trump”, a declarat Lazurca.

„E prematur să vorbim despre o vizită a secretarului de stat Mark Rubio în România”

Referitor la posibilitatea unei vizite în România a secretarului de stat american Mark Rubio, Marius Lazurca a declarat că este prea devreme pentru a avansa o astfel de ipoteză.

„E prematur să vorbim despre o vizită a secretarului de stat Mark Rubio în România. Preşedintele a evocat elemente importante ale relaţiei bilaterale în această conversaţie, elemente care pot permite concretizarea unei vizite”, a afirmat oficialul Administraţiei Prezidenţiale.

