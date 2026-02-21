Comportamentul lui Nicușor Dan de la Consiliul Păcii l-a indignat pe un fost premier: Ați mai văzut alți lideri europeni să râdă, așa, ca proasta în baie?

Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 19 februarie, la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, însă comportamentul său l-a indignat pe Călin Popescu Tăriceanu. Ce l-a deranjat, de fapt, pe fostul premier.

În cadrul podcastului „Hai România”, a fost analizată prezența lui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Călin Popescu Tăriceanu, fostul premier al României, nu a avut milă de actualul șef al statului, al cărui comportament, în opinia sa, a lăsat mult de dorit.

Mai exact, Călin Popescu Tăriceanu s-a arătat profund indignat de faptul că Nicușor Dan nu a afișat o mină serioasă, la fel ca restul liderilor europeni prezenți la Institutul Păcii. Cel mai mult l-a deranjat pe fostul premier faptul că președintele a început să râdă în timpul scurtului discurs pe care l-a susținut.

“Președintele ar trebui să fie dus să facă un curs de media training. Și vă spun de ce. Nu știu dacă ați observat că, la un moment dat, în timpul alocuțiunii, a început să râdă. Dar de așa, cum să spună, consistent…

L-am văzut râzând într-un moment care este și solemn, dar și serios. Dom'le, că ăștia discută totuși lucruri serioase. Ați mai văzut alți lideri europeni să râd așa ca proasta în baie? În timpul discursului. Cum am văzut o pe asta, pe Oana Țoiu, alta care râde. Eu nu știu. Ei cred că politica...”, a spus Tăriceanu.

“La ea (n.r. Oana Țoiu) avantajul e că nu-ți dai seama dacă râde sau se strâmbă”, a fost reacția analistului politic Dan Andronic.

Ulterior, fostul premier a declarat că, în opinia sa, actualii conducători nu realizează cât de departe au ajuns, din moment nu știu să se comporte în cadrul reuniunilor cu ceilalți lideri ai lumii.

“Nu, dar, Dan, eu nu știu dacă ei sunt conștienți că politica este ceva foarte serios. Ai responsabilitatea unei țări, unei întregi populații. Ei nu cred că sunt conștienți”, a concluzionat Tăriceanu.

Dan Andronic a intervenit și a spus că, în clipa de față, România trebuie, totuși, să fie mulțumită că a avut reprezentant la Consiliul Păcii, pentru că, în caz contrar, legăturile cu SUA s-ar fi rupt iremediabil.

“Știți în ce situație suntem? Suntem în situația în care zicem slavă Domnului că s-a dus acolo. Pentru că au fost foarte mulți care i-au spus să nu se ducă și el a înclinat să nu se ducă. Din punctul meu de vedere și am spus lucrul ăsta, era bomboana pe coliva parteneriatului strategic.

Deci cu Trump nu mai călcai pe acolo cât era el președinte și dacă venea după aia Vance (JD Vance, vicepreședintele SUA), mai puneai încă cinci ani”, a spus cunoscutul analist politic.

“Eu nu mă mulțumesc, îmi pare rău, eu nu mă mulțumesc cu puțin”, a venit, rapid, răspunsul fostului premier.