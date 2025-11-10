Domeniul bancar, afectat masiv de AI: Va urma un an greu. Ne așteptăm la plecări masive

Sistemul bancar din România se pregătește pentru o perioadă plină de provocări, pe fondul implementării tehnologiilor bazate pe inteligența artificială. La fel ca în alte domenii, sectorul nu este ocolit de impactul acestei tendințe. Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB), a declarat pentru EVZ că urmează doi ani dificili pentru salariații din domeniu.

Reprezentantul FSAB avertizează că anii 2026 și 2027 ar putea aduce plecări masive de personal, pe măsură ce anumite funcții devin automatizate, iar procesele interne se restructurează. Implementarea algoritmilor de analiză și automatizare va transforma modul în care clienții interacționează cu băncile, de la procesarea creditelor până la gestionarea conturilor curente.

„Pe partea de digitalizare și AI, restructurarea a fost mai lentă. AI are un impact asupra sectorului bancar. În general, în momentul în care o parte din activități este preluată de inteligența artificială, companiile mai găsesc soluții pentru a păstra o parte din personal pentru a-l recalifica. Unii dintre ei pleacă la pensie, alții pot fi restructurați cu anumite salarii compensatorii”, ne-a spus Constantin Paraschiv.

Începând cu anul 2026, acest fenomen ar putea deveni mai vizibil, iar în următorii doi ani se estimează că între 15 și 20% dintre angajați ar putea părăsi sectorul, explică reprezentantul federației. El a subliniat că, deși plecările au fost semnificative în ultimii ani, acestea nu au fost foarte vizibile pentru public, fiind gestionate prin acorduri cu sindicatele,

„În viitor, ne așteptăm la plecări masive ca urmare a introducerii inteligenței artificiale în sistemul bancar. Începând cu anul 2026, probabil se vor vedea mai accentuate plecările. În următorii doi ani, noi estimăm să mai plece în jur de 15-20% dintre angajații din sistemul bancar. Este o cifră mare și îngrijorătoare pentru noi. Din păcate, plecările au fost foarte multe în ultimii ani, deși ele nu au fost sesizate de opinia publică în general, pentru că au fost făcute concedieri la înțelegerea cu sindicatele, iar nevoia de forță de muncă din piață a reușit să absoarbă o parte din salariați, și ca atare nu a existat o criză în sistem”, adaugă reprezentantul federației.

Potrivit președintelui FSAB, deși nu există date concrete, în următorii doi ani plecările din sistemul bancar ar putea fi mai mari și ar putea avea repercusiuni, întrucât o parte dintre angajați s-ar putea întâmpina dificultăți în găsirea unui loc.

„Nu avem date concrete, dar, în opinia noastră, în următorii doi ani plecările vor fi mai mari și chiar cu repercusiuni, pentru că o parte dintre angajați nu își vor mai găsi locuri de muncă. Spun asta pentru că angajații care au plecat din bănci s-au îndreptat către instituțiile statului, unde au reușit să găsească un loc de muncă. Având în vedere criza prin care trecem, statul nu va mai face angajări. Pe partea privată va fi mult mai complicat, pentru că cei din sistemul bancar au un anumit nivel de pregătire și ar putea întâmpina dificultăți în a se regăsi în alte domenii de activitate.

Paraschiv a mai spus că băncile ar trebui să acorde o atenție sporită recalificării angajaților care vor fi afectați de introducerea inteligenței artificiale.

„Aceasta presupune că băncile ar trebui să fie mult mai aplecate asupra nevoilor persoanelor care vor trebui să plece din sector, în sensul că se simte nevoia unor recalificări ale celor care vor trebui să plece ca urmare a introducerii inteligenței artificiale. Va urma un an greu. Poate în 2026 nu, dar în 2027 se vor vedea consecințele în sistemul bancar”, a încheiat Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB).