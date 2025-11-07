Economie Breaking news

Moneda de 1 leu, pusă în circulație din 10 noiembrie. Anunțul făcut de BNR

Moneda de 1 leu, pusă în circulație din 10 noiembrie. Anunțul făcut de BNR
Banca Naţională a României (BNR) va introduce în circuitul numismatic o monedă de 1 leu. Aceasta va fi dedicată Centenarului Federaţiei Române de Şah. Preţul de vânzare este de 240 lei, exclusiv TVA, iar monedele vin însoţite de un pliant de prezentare şi o mapă cartonată.

O nouă monedă va fi lansată pe piață

Aversul monedei prezintă o tablă de şah cu tura şi pionul, inscripţia „ROMÂNIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „1 LEU” şi anul emisiunii „2025”.

Reversul surprinde un ceas de şah în prim-plan, o tablă de şah în fundal şi inscripţiile „FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH” şi „100 ANI”.

Caracteristici şi distribuţie

Monedele sunt protejate de capsule transparente din metacrilat şi sunt introduse în pliante şi mape cartonate.

Tirajul maxim este de 5.000 de exemplare, iar acestea au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea se va realiza prin sucursalele regionale BNR din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş.

„Începând cu data de 10 noiembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema Centenarul Federației Române de Șah”, anunță BNR.

Sucursalele în care va putea fi găsită noua monedă

Potrivit Băncii Naţionale a României, monedele dedicate Centenarului Federaţiei Române de Şah au putere circulatorie pe întreg teritoriul ţării. Lansarea acestora în circuitul numismatic va fi realizată prin sucursalele regionale din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş. Informaţii despre achiziţia monedelor sunt disponibile pe site-ul BNR, în secţiunea Numismatică: https://www.bnr.ro/664-Numismatica.

În luna octombrie 2025, Banca Națională a României a lansat pentru prima dată în istoria sa o monedă colorată. Aceasta a fost dedicată poetului și filozofului Lucian Blaga, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la naștere. Moneda, realizată din tombac cuprat, a avut valoarea nominală de 1 leu și un tiraj limitat de 5.000 de exemplare.

„Banca Națională a României marchează o premieră istorică în domeniul numismatic. Începând cu data de 27 octombrie 2025, instituția lansează în circuit o monedă colorată din tombac cuprat, dedicată împlinirii a 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga, una dintre cele mai mari personalități ale culturii române”, anunța banca.

