Condițiile în care ar trebui să crească pensiile și salariile. Calculele economistului șef al BNR

Valentin Lazea, economist șef la Banca Națională a României (BNR), a declarat vineri că România nu poate continua convergența economică fără corectarea unor dezechilibre structurale. În opinia sa, salariile nu trebuie să crească mai rapid decât productivitatea, pensiile să nu crească mai repede decât salariile, iar economia trebuie integrată deplin în lanțurile de producție europene. De asemenea, statul trebuie să asigure un excedent în energie și produse alimentare pentru a fi autosuficient.

Sunt câteva precondiții pentru a putea să reluăm convergența la un nivel superior. Salariile și pensiile trebuie să crească în ritm sustenabil, economia să fie conectată la producția europeană, iar statul să-și asigure necesarul intern și posibilitatea de export, a explicat Lazea.

Economistul a mai spus că România a pierdut teren în procesul de convergență din cauza ignorării echilibrelor macroeconomice. Deficitul bugetar, deficitul de cont curent și inflația au fost neglijate, ceea ce a plasat România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acești indicatori.

Un alt factor semnificativ este dominarea politicului asupra fiscalului, ministrul de Finanțe fiind rareori ascultat, iar politicile fiscale nefiind corelate cu efectele inflaționiste. Lazea a atras atenția și asupra practicii supra-contractării fondurilor europene sau a bugetului intern, care afectează sustenabilitatea proiectelor pe termen lung.

Economistul consideră că actuala criză oferă oportunitatea pentru reforme structurale și pentru eliminarea obiceiurilor negative care împiedică convergența economică:

„Poate că a fost nevoie de această criză pentru ca un guvern hotărât și un prim-ministru hotărât să facă reformă și să pună ordine în aceste practici negative”, a spus Lazea. Evenimentul, organizat de Confederația Patronală Concordia, a reunit lideri de afaceri, academicieni, decidenți politici și experți economici. Printre invitații de onoare s-au numărat președintele României, Nicușor Dan, și președintele BusinessEurope, Fredrik Persson.