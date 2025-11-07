Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: O creștere bruscă poate dezechilibra alte ramuri economice

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat la finalul Summitului Confederației Patronale Concordia, „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană” că, deși toți românii își doresc salarii mai mari, creșterea salariului minim ar trebui realizată cu prudență, pentru a nu destabiliza economia.

Nicușor Dan a declarat că, deși creșterea salariilor în România este un obiectiv dorit de toți, aceasta trebuie realizată cu atenție, în funcție de capacitatea reală a economiei. Șeful statului a subliniat necesitatea unui dialog între Executiv, patronate și sindicate înainte de luarea unei decizii.

”Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România, salariul minim, salariile să fie mari. Mai tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia - și de aia e nevoie de o discuție Executiv-patronate-sindicate -, pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme” a declarat acesta.

Acesta a avertizat că o majorare prea rapidă a salariului minim ar putea scoate din piața competitivă numeroase firme și ar putea duce la creșterea șomajului. În opinia sa, oamenii ar prefera stabilitatea actualului venit în locul riscului de a-și pierde locul de muncă.

Președintele a avertizat că o decizie de majorare a salariului minim trebuie analizată și din perspectiva veniturilor bugetare, menționând că România pierde aproximativ 2 miliarde de lei anual din contribuțiile CAS și CASS dacă salariul minim nu este ajustat. Șeful statului a adăugat că o creștere bruscă ar putea dezechilibra alte ramuri economice și capacitatea acestora de a plăti taxe.

Declarațiile vin pe fondul unei dezbateri tensionate între Guvern, sindicate și mediul de afaceri. Executivul susține că înghețarea salariilor și pensiilor în 2026 este parte a angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene, în timp ce sindicatele acuză o „amputare a puterii de cumpărare” și o încălcare a Directivei europene privind salariile minime adecvate.

Confederația Patronală Concordia, care reprezintă peste 450.000 de angajați din 3.900 de companii, susține că menținerea salariului minim actual este singura opțiune realistă într-un context economic fragil.

Organizația avertizează că o nouă majorare ar putea afecta competitivitatea și ar genera pierderi semnificative de locuri de muncă, mai ales în industriile vulnerabile. Reprezentanții Concordia au subliniat că salariul minim brut a crescut cu circa 85% în ultimii cinci ani, ceea ce a pus presiune pe costurile cu forța de muncă