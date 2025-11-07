Economie

Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: O creștere bruscă poate dezechilibra alte ramuri economice

Comentează știrea
Nicușor Dan, despre creșterea salariului minim: O creștere bruscă poate dezechilibra alte ramuri economiceSursă foto: Administrația Prezidențială
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat la finalul Summitului Confederației Patronale Concordia, „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”  că, deși toți românii își doresc salarii mai mari, creșterea salariului minim ar trebui realizată cu prudență, pentru a nu destabiliza economia.

Nicușor Dan despre creșterea salariului minim de la 1 ianuarie

Nicușor Dan a declarat că, deși creșterea salariilor în România este un obiectiv dorit de toți, aceasta trebuie realizată cu atenție, în funcție de capacitatea reală a economiei. Șeful statului a subliniat necesitatea unui dialog între Executiv, patronate și sindicate înainte de luarea unei decizii.

”Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România, salariul minim, salariile să fie mari. Mai tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia - și de aia e nevoie de o discuție Executiv-patronate-sindicate -, pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme” a declarat acesta.

Acesta a avertizat că o majorare prea rapidă a salariului minim ar putea scoate din piața competitivă numeroase firme și ar putea duce la creșterea șomajului. În opinia sa, oamenii ar prefera stabilitatea actualului venit în locul riscului de a-și pierde locul de muncă.

Nicuşor Dan, despre pensiile speciale ale magistraților: Coaliția se apropie de un compromis
Nicuşor Dan, despre pensiile speciale ale magistraților: Coaliția se apropie de un compromis
Congresul PSD 2025. Se discută noua direcție politică. Grindeanu, unic candidat
Congresul PSD 2025. Se discută noua direcție politică. Grindeanu, unic candidat

Nicușor Dan atrage atenția asupra impactului majorării salariului minim

Președintele  a avertizat că o decizie de majorare a salariului minim trebuie analizată și din perspectiva veniturilor bugetare, menționând că România pierde aproximativ 2 miliarde de lei anual din contribuțiile CAS și CASS dacă salariul minim nu este ajustat. Șeful statului a adăugat că o creștere bruscă ar putea dezechilibra alte ramuri economice și capacitatea acestora de a plăti taxe.

salariu

Salariu. Sursa foto: Freepik

Declarațiile vin pe fondul unei dezbateri tensionate între Guvern, sindicate și mediul de afaceri. Executivul susține că înghețarea salariilor și pensiilor în 2026 este parte a angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene, în timp ce sindicatele acuză o „amputare a puterii de cumpărare” și o încălcare a Directivei europene privind salariile minime adecvate.

Concordia avertizează asupra riscurilor unei noi creșteri a salariului minim

Confederația Patronală Concordia, care reprezintă peste 450.000 de angajați din 3.900 de companii, susține că menținerea salariului minim actual este singura opțiune realistă într-un context economic fragil.

Organizația avertizează că o nouă majorare ar putea afecta competitivitatea și ar genera pierderi semnificative de locuri de muncă, mai ales în industriile vulnerabile. Reprezentanții Concordia au subliniat că salariul minim brut a crescut cu circa 85% în ultimii cinci ani, ceea ce a pus presiune pe costurile cu forța de muncă

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:41 - Nicuşor Dan, despre pensiile speciale ale magistraților: Coaliția se apropie de un compromis
14:40 - Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
14:36 - Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de peste trei ori mai mult decât î...
14:30 - Nordul Europei în atenția NATO. Exerciții și planuri de securitate în Norvegia
14:26 - INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025: o ediție orientată pe rezultate, parteneriate și investiții pentru lanțul agroalime...
14:22 - Zeci de școli din Capitală se plâng că nu au profesori și învățători

HAI România!

Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Europa mea. Între geniu, confort și ridicol
Europa mea. Între geniu, confort și ridicol

Proiecte speciale