Nicușor Dan invită mediul de afaceri privat să propună soluții politice concrete

Președintele României, Nicușor Dan, a îndemnat mediul de afaceri să vină cu propuneri concrete pentru dezvoltarea economiei, subliniind nevoia unei colaborări mai strânse între sectorul public și cel privat, la evenimentul organizat de Confederația Patronală Concordia.

Președintele României a salutat contribuția mediului privat în dezvoltarea țării, subliniind că, de multe ori, aceasta a avut loc în ciuda politicilor statului. Acesta a afirmat că este momentul ca sectorul public și cel privat să colaboreze mai strâns și să dezvolte împreună soluții pentru problemele economice.

„Vreau să salut mediul privat care a ținut și a dezvoltat România în tot acești ani, de multe ori împotriva sau în ciuda politicilor statului. Este un moment în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze și aici din nou neformal vă încurajez să intrați în domenii în care în mod normal, mediul economic nu ar trebui să intre.” a declarat șeful statului.

Șeful statului a explicat că România trebuie să construiască o interfață prin care politicile și mediul economic să discute și să propună soluții. Nicușor Dan a îndemnat reprezentanții mediului privat să vină cu politici și puncte de vedere gata făcute, pregătite pentru implementare acolo unde statul nu poate interveni eficient.

Președintele a oferit exemple precum cadrul financiar multianual și bugetul național, subliniind că mediul de afaceri ar trebui să trimită principii către Guvern, unde specialiștii să le transforme în acte legislative și normative.

Nicușor Dan a precizat că, din cauza lipsei de capacitate administrativă, această teorie nu funcționează, și a îndemnat mediul privat să vină în perioada de tranziție cu propuneri gata făcute pentru implementare.

Președintele a atras atenția asupra deficitului comercial al României și a declarat că statul trebuie să colaboreze cu mediul privat pentru a stimula exporturile și parteneriatele economice internaționale. El a precizat că aparatul diplomatic ar trebui să colecteze date și să dezvolte strategii, însă momentan lipsesc proiectele necesare.

Nicușor Dan a evidențiat că securitatea și investițiile în apărare creează oportunități pentru economia românească și a încurajat mediul privat să identifice domenii cu avantaje competitive, inclusiv în industria de apărare și sectoare tehnologice conexe.