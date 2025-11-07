Elon Musk va primi plata de un trilion de dolari. Acționarii Tesla au votat pentru

Șeful Tesla, Elon Musk, a primit aprobarea din partea acționarilor pentru pachetul salarial record, care ar putea valora aproape 1 trilion de dolari. Acordul fără precedent a fost aprobat cu 75% din voturi și a stârnit aplauze uriașe din partea publicului prezent la adunarea generală anuală a companiei Tesla, joi, potrivit BBC.

Elon Musk, care este deja cel mai bogat om din lume, trebuie să crească drastic valoarea de piață a companiei de mașini electrice pe parcursul a 10 ani. Dacă va face acest lucru și va îndeplini diverse alte obiective, va fi recompensat cu sute de milioane de acțiuni noi.

Amploarea potențialei plăți a atras critici, dar consiliul de administrație Tesla a susținut că Elon Musk ar putea părăsi compania dacă aceasta nu ar fi aprobată - și că nu își poate permite să-l piardă.

După anunț, Musk a urcat pe scena din Austin, Texas, și a dansat pe scandări în care i se intonează numele.

„Ceea ce urmează să începem nu este doar un nou capitol al viitorului Tesla, ci o carte complet nouă”, a spus el. „Alte întâlniri ale acționarilor sunt ca niște slujbe la care lumea doarme, dar ale noastre sunt de-a dreptul fantastice. Uitați-vă la asta. E delicios”, a adăugat el.

Printre etapele pe care Musk trebuie să le atingă în următorul deceniu pentru a-și maximiza câștigurile se numără creșterea valorii de piață a Tesla la 8,5 trilioane de dolari, de la 1,4 trilioane de dolari la momentul actual.

De asemenea, ar trebui să pună în funcțiune comercială un milion de vehicule Robotaxi autonome.

Dar primele sale remarci de joi au pus accentul pe robotul Optimus, spulberând speranțele unor analiști și observatori de lungă durată ai Tesla, care vor ca Musk să se concentreze pe revitalizarea afacerii cu vehicule electrice a companiei.

„Să înțelegem la ce îi stă capul lui Musk”, a scris analistul Gene Munster, partenerul director la Deepwater Asset Management, pe X. „Viziunea sa asupra «noii cărți» începe cu Optimus. Încă nu se menționează mașini, FDS și robotaxi.”

Mai târziu, Musk a făcut referire la FSD, o prescurtare pentru conducere complet autonomă, spunând că firma se simțea „aproape confortabil” permițând șoferilor să „trimită mesaje text și să conducă, practic”.

Autoritățile de reglementare din SUA investighează funcția de conducere autonomă a Tesla după mai multe incidente, în care mașinile au trecut prin semafoare pe roșu sau pe partea greșită a drumului, unele dintre acestea ducând la accidente și răniri.

Acțiunile Tesla au crescut ușor în tranzacționarea de după închiderea sesiunii bursiere, după ce în ultimele șase luni au crescut cu peste 62%.

Vânzările au scăzut în anul de când Elon Musk s-a aliat cu președintele american Donald Trump - o relație care s-a dezintegrat în primăvara trecută.

Acționarul Tesla, Ross Gerber, a declarat pentru BBC News că acordul salarial al lui Musk marchează „o altă treaptă în lucrurile incredibile pe care le vezi în afaceri”.

Elon Musk și-a exprimat clar obiectivele pentru Tesla, dar compania se confruntă cu o serie de provocări, inclusiv cu performanța financiară dificilă, a declarat Gerber, director executiv al firmei de investiții Gerber Kawasaki.

Încă nu este clar dacă va exista o cerere mare de roboți umanoizi, a declarat dl Gerber. Tesla se confruntă, de asemenea, cu o concurență acerbă în industria robotaxi din partea rivalilor precum Waymo, a adăugat el.

Gerber a spus că firma sa și-a redus recent participația la Tesla din cauza îngrijorărilor legate de „polarizarea personalității [lui Musk]”, care a „demolat valoarea mărcii”.

„Elon pare să fie distanțiat de realitatea că opinia sa în rândul publicului este atât de scăzută”, a spus el.

Dan Ives, de la Wedbush Securities, analist tehnologic care a fost un susținător de lungă durată al conducerii lui Musk la Tesla, l-a numit „cel mai mare atu al Tesla” într-o notă publicată după vot.

„Continuăm să credem că evaluarea bazată pe inteligență artificială este în curs de deblocare și credem că marșul către o evaluare bazată pe inteligență artificială pentru TSLA în următoarele 6-9 luni a început acum”, a adăugat Ives.

Musk deținea deja 13% din acțiunile Tesla. Acționarii ratificaseră de două ori un pachet salarial în valoare de zeci de miliarde de dolari dacă acesta obținea o creștere de zece ori a valorii de piață a companiei - ceea ce a și făcut.

Însă un judecător din Delaware a respins acordul salarial pe motiv că membrii consiliului de administrație Tesla erau prea apropiați de Musk.

Tesla s-a reînmatriculat din Delaware în Texas, iar Curtea Supremă din Delaware revizuiește în prezent decizia judecătorului instanței inferioare.

Noul pachet salarial a fost respins de mai mulți investitori instituționali majori, inclusiv fondul suveran de investiții din Norvegia - cel mai mare fond național de investiții din lume - și Sistemul de Pensii pentru Angajații Publici din California (CalPERS) - cel mai mare fond public de pensii din Statele Unite.

Acest lucru l-a lăsat pe Musk mai dependent de volumul neobișnuit de mare de investitori individuali ai Tesla.

Elon Musk și fratele său, Kimbal, care este, de asemenea, membru al consiliului de administrație Tesla, au avut voie să voteze înainte de ședința de joi.