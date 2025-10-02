Elon Musk, primul din istorie care atinge 500 de miliarde de dolari

Antreprenorul Elon Musk a intrat în istorie ca prima persoană care a atins pragul de 500 de miliarde de dolari avere netă, potrivit celui mai recent top Forbes. Averea miliardarului american de origine sud-africană a crescut de la 24,6 miliarde de dolari în martie 2020 la jumătate de trilion (500 de miliarde) în această săptămână.

Averea CEO-ului Tesla și SpaceX a depășit pragul de jumătate de trilion în cursul zilei de 1 octombrie, plasându-l cu aproximativ 150 de miliarde de dolari înaintea co-fondatorului Oracle, Larry Ellison, a doua cea mai bogată persoană din lume.

Averea lui Elon Musk a crescut vertiginos de la 24,6 miliarde de dolari în martie 2020 la o serie de etape importante: 100 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2020, 200 de miliarde de dolari în 2021 și 400 de miliarde de dolari în 2024, înainte de a ajunge la 500 de miliarde de dolari în prezent.

În ritmul său actual, Musk ar putea deveni primul „trilionar” (avere peste 1.000 de miliarde de dolari) din lume până în 2033, când pachetul de compensații de 1.000 de miliarde de dolari propus de Tesla începe să fie pus în aplicare.

„Nu este vorba despre «compensații», ci despre faptul că eu am suficientă influență asupra Tesla pentru a-i asigura siguranța, dacă construim milioane de roboți”, a spus Musk într-o postare pe X în septembrie.

„Dacă aș putea fi dat afară în viitor de firme activiste de consultanță pentru acționari care nici măcar nu dețin acțiuni Tesla, nu mă simt confortabil cu acel viitor”, a adăugat antreprenorul.

Acțiunile Tesla au crescut miercuri cu aproape 4%, adăugând aproximativ 9,3 miliarde de dolari la averea lui Elon Musk.

Valoarea acțiunilor aproape s-a dublat din aprilie, când Musk a anunțat că se va retrage din rolul său de conducere al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) al președintelui Trump pentru a se concentra din nou pe producătorul de vehicule electrice.

Capitalizarea de piață a Tesla se află acum la 10% de maximul său istoric, iar participația de 12% a lui Musk este evaluată la 191 de miliarde de dolari.

SpaceX, evaluată la 400 de miliarde de dolari, contribuie cu aproximativ 168 de miliarde de dolari la averea netă a lui Musk.

El controlează, de asemenea, o participație majoritară la xAI Holdings, evaluată la aproximativ 60 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Luna trecută, consiliul de administrație al Tesla a propus un nou plan de compensare pentru Musk, în valoare potențială de 1.000 de miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta cel mai mare pachet salarial din istorie pentru un director executiv.

Propunerea consiliului de administrație i-ar oferi lui Musk până la 12% din acțiunile Tesla, în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă producătorul auto atinge obiective ambițioase, cum ar fi o capitalizare de piață de 8,500 de miliarde de dolari și alte etape operaționale pe o perioadă de 10 ani.