Doliu în fotbal. Eugen Pojoni, „apărătorul de fier” al echipei UTA Arad, a murit la 84 de ani

Eugen Pojoni, cunoscut sub numele de Jeno Pozsonyi și supranumit „Apărătorul de fier” al echipei UTA Arad, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani, la Budapesta, oraș în care s-a stabilit după retragerea din activitate, a anunțat clubul pe pagina oficială de Facebook.

Eugen Pojoni, cunoscut și sub numele maghiar Jeno Pozsonyi, a debutat în fotbal la Avântul Reghin și a evoluat timp de 10 ani pentru UTA Arad, între 1967 și 1977. Alături de echipa arădeană, a câștigat două titluri, în 1969 și 1970.

Pe parcursul carierei sale, Pojoni a mai jucat pentru Viitorul București și Crișul Oradea. După retragerea din activitate, și-a continuat viața în afara terenului, păstrându-și legătura cu lumea fotbalului din România.

Între 1962 și 1967, Eugen Pojoni a evoluat la Crișul Oradea în Divizia A și B, unde a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș. A fost selecționat la naționala de tineret a României și a jucat și în meciuri internaționale de tineret.

Transferul său la UTA Arad a fost blocat timp de un an, dar ulterior a primit dezlegarea și a adunat 247 de meciuri și 9 goluri în campionat. Cu echipa arădeană a câștigat două titluri de campion al României, în sezoanele 1968–1969 și 1969–1970.

Eugen Pojoni a jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv în meciuri memorabile din Cupa Campionilor. A fost cunoscut drept „apărător de fier” și apreciat de suporterii arădeni pentru contribuția sa la echipă. Pojoni a făcut parte din ceea ce este considerată „ultima generație de aur” a UTA-ei.

„A fost cunoscut ca „apărător de fier” și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată „ultima generație de aur” a clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis UTA Arad.