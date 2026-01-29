Monden

Doliu în familia lui Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru a murit la 85 dea ani

Comentează știrea
Doliu în familia lui Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru a murit la 85 dea aniNicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Familia președintelui Nicușor Dan este în doliu, după ce bunica partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru, a murit miercuri. Informația a fost publicată de Vremea Nouă, ai cărei jurnaliști au fost la fața locului și au discutat cu membrii familiei.

Doliu în familia președintelui Nicușor Dan. A murit bunica partenerei sale de viață

Potrivit presei locale, femeia ar fi urmat să împlinească 85 de ani pe 22 martie, însă starea sa de sănătate s-ar fi agravat rapid, după ce o infecție s-a transformat în septicemie. Tot sursele citate arată că Mirabela Grădinaru ar fi fost profund afectată de faptul că, de când a devenit Prima Doamnă a României, nu a mai reușit să ajungă să își viziteze bunica.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, ar fi declarat soacra lui Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru

Mirabela GrădinaruMirabela Grădinaru. Sursa foto: Captură video Youtube

Mirabela Gărdinaru, așteptată la funeralii

Mama Mirabelei Grădinaru ar fi spus că nu crede că președintele va putea ajunge la înmormântare, însă speră ca fiica sa să fie prezentă la funeralii. Aceasta a exclus posibilitatea ca cei doi nepoți să fie aduși de la București, explicând că sunt prea mici și nu dorește ca aceștia să fie marcați de un astfel de moment dureros.

Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu
Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu
România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova
România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova

Bunica Tița, om respectat în Zăpodeni

În satul Zăpodeni, vestea morții Tiței Malcoce s-a răspândit rapid, iar consătenii vorbesc cu respect și afecțiune despre bunica Mirabelei Grădinaru. Oamenii din comunitate spun că era cunoscută ca o persoană veselă și sociabilă, prezentă la evenimentele importante din sat.

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a spus unul dintre vecinii familiei Malcoce.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:39 - Eu tre’ să vorbesc cu Nicușor și cu Ilie. E și varianta Voineag. Stenograme din dosarul avocatei Georgescu
19:30 - Cine este Alexander Adarich, bancherul ucrainean cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în Italia
19:24 - Credite acordate în numele statului, subiectul unui nou scandal. Eximbank și Guvernul, schimb de acuzații
19:16 - Elias Charlambous, atacat de un fost internațional român. „El chiar are față de papagal”
19:07 - România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova
19:01 - Marea Britanie, avertizată să se pregătească pentru război și recrutare obligatorie

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale