Doliu în familia lui Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru a murit la 85 dea ani

Familia președintelui Nicușor Dan este în doliu, după ce bunica partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru, a murit miercuri. Informația a fost publicată de Vremea Nouă, ai cărei jurnaliști au fost la fața locului și au discutat cu membrii familiei.

Potrivit presei locale, femeia ar fi urmat să împlinească 85 de ani pe 22 martie, însă starea sa de sănătate s-ar fi agravat rapid, după ce o infecție s-a transformat în septicemie. Tot sursele citate arată că Mirabela Grădinaru ar fi fost profund afectată de faptul că, de când a devenit Prima Doamnă a României, nu a mai reușit să ajungă să își viziteze bunica.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, ar fi declarat soacra lui Nicușor Dan.

Mama Mirabelei Grădinaru ar fi spus că nu crede că președintele va putea ajunge la înmormântare, însă speră ca fiica sa să fie prezentă la funeralii. Aceasta a exclus posibilitatea ca cei doi nepoți să fie aduși de la București, explicând că sunt prea mici și nu dorește ca aceștia să fie marcați de un astfel de moment dureros.

În satul Zăpodeni, vestea morții Tiței Malcoce s-a răspândit rapid, iar consătenii vorbesc cu respect și afecțiune despre bunica Mirabelei Grădinaru. Oamenii din comunitate spun că era cunoscută ca o persoană veselă și sociabilă, prezentă la evenimentele importante din sat.

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a spus unul dintre vecinii familiei Malcoce.