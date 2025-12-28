De ce a rămas în România Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a oferit declarații în timpul unui interviu, despre deciziile sale personale și perspectivele asupra României, subliniind dorința ca generațiile viitoare să aibă oportunități de educație internațională, dar să rămână conectate cu țara natală.

Mirabela Grădinaru a afirmat că, de-a lungul carierei sale, a avut oportunități de a pleca din țară, dar a decis să rămână.

„Sunt multe nuanţe în ceea ce priveşte România, dar România îmi place, pentru că am ales să rămân în România, chiar dacă au fost şi ocazii în care aş fi putut să plec.

Nu neapărat gânduri, dar au fost şi ocazii în care mi s-a propus să plec, fie ca expat fie… dar am refuzat ofertele”, a spus ea.

În același context, ea a subliniat că își dorește ca ai săi copii să studieze în străinătate pentru experiență, dar să se întoarcă în România:

„Eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară, aşa cum a făcut tatăl lor şi au fost şi alţi tineri care s-au întors şi sper din toată inima să se întoarcă şi alţii și să fim cât mai mulţi cei care iubesc România.”

Grădinaru a declarat că România este „frumoasă datorită oamenilor”, adăugând că țara ar trebui să dezvolte „partea de comunitate şi de implicare în problemele cu care se confruntă România la nivel social”.

Ea a mai menționat că oamenii ar trebui să se asculte mai mult unii pe ceilalți: „Am impresia că vorbim foarte mult şi ne ascultăm din ce în ce mai puţin.”

Partenera președintelui a explicat că nu petrece mult timp pe rețelele sociale, dar că unele comentarii despre familia sa o afectează.

„Mă afectează, dar raţional îmi spun că, dacă mă las afectată, atunci nu voi schimba absolut nimic şi, pentru ca răul să prindă rădăcini, este suficient ca noi să nu facem nimic”, a spus ea.

De asemenea, Grădinaru a oferit o comparație cu educația copiilor: dacă unui copil i-ar fi teamă să se exprime, ar trebui încurajat să încerce și să își depășească limitele.

Interviul Mirabelei Grădinaru a fost difuzat în emisiunea „La cină”, pe 27 decembrie, oferind publicului o imagine despre viața personală a partenerei președintelui și despre modul în care își formează perspectivele asupra României și educației tinerilor.