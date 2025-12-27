Politica

Cum a cucerit-o Nicușor Dan pe Mirabela Grădinaru. Momentul care le-a stors lacrimi

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursă foto: Captură video
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a dezvăluit sâmbătă seară un episod emoționant din viața lor de familie, relatând cum un gest al fiicei lor, născută prematur, i-a impresionat profund. Totodată, ea a menționat că a fost atrasă de părul creț al lui Nicușor Dan la prima întâlnire, pe care îl considera fascinant atunci când l-a întâlnit.

Mirabela Grădinaru despre cel mai emoționant moment din viața sa

Mirabela Grădinaru a vorbit despre nașterea copiilor și despre un episod deosebit de delicat care le-a rămas adânc întipărit în suflet. Ea a povestit cum, împreună cu Nicușor Dan, a izbucnit în lacrimi când fiica lor, Aheia, născută prematur, a ridicat mâna după o jucărie.

Bineînțeles, nașterea copiilor a fost cel mai frumos moment. Dar a existat și un altul, extrem de emoționant: când Aheia a ridicat mâna după o jucărie. Țin minte că eram împreună cu Nicușor și am început amândoi să plângem. O urmăream în fiecare gest, în fiecare evoluție, încercând să nu ratăm nimic. Au fost lacrimi de bucurie. Și de recunoștință” a declarat Mirabela Grădinaru la Digi 24.

Fiecare mic progres al fiicei sale a fost trăit cu intensitate de părinți, iar lacrimile lor au fost de bucurie și recunoștință. Mirabela Grădinaru a spus că urmărea atent fiecare gest al Aheiei, încercând să nu rateze niciun moment important din viața fiicei sale.

Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Romula, vrăjitoarea de origine dacă dornică să-și vadă fiul împărat la Roma
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților
Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților

Prima impresie a Mirabelei Grădinaru despre Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a povestit sâmbătă seara, despre începutul relației cu președintele României, Nicușor Dan. Ea a spus că prima întâlnire a avut loc într-un club, într-o perioadă în care încă se fuma în spațiile publice, și că l-a remarcat imediat prin calm și naturalețe.

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru. Sursa foto Captură video

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a precizat că a fost atrasă de felul în care Nicușor Dan se raporta la oameni, de privirea sa caldă și de atenția acordată celor din jur. De asemenea, ea a menționat că părul lui creț, mai lung la acea vreme, i s-a părut fascinant.

Ce părere au avut părinții Mirabelei Grădinaru despre Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a povestit despre momentul în care Nicușor Dan i-a cunoscut părinții la Vaslui. Ea a spus că tatăl ei a fost cel care și-a exprimat clar opinia despre președintele României.

Tatăl Mirabelei i-a spus că „este un băiat bun”, iar aceasta a considerat aprecierea suficientă. „Mi-a spus doar atât, să știi că e un băiat bun. Și a fost suficient”, a declarat Mirabela.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    27 decembrie 2025 la 23:29

    Mirabela nu a cucerit nimic. Profita ca-i stie butoanele lui Meclisor. Numai ea stie pe ce sa apese ptr ca Nicu sa percuteze. Nicu e la nivel emotional pe la 8-9 ani.

