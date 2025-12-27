Cum a cucerit-o Nicușor Dan pe Mirabela Grădinaru. Momentul care le-a stors lacrimi

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a dezvăluit sâmbătă seară un episod emoționant din viața lor de familie, relatând cum un gest al fiicei lor, născută prematur, i-a impresionat profund. Totodată, ea a menționat că a fost atrasă de părul creț al lui Nicușor Dan la prima întâlnire, pe care îl considera fascinant atunci când l-a întâlnit.

Mirabela Grădinaru a vorbit despre nașterea copiilor și despre un episod deosebit de delicat care le-a rămas adânc întipărit în suflet. Ea a povestit cum, împreună cu Nicușor Dan, a izbucnit în lacrimi când fiica lor, Aheia, născută prematur, a ridicat mâna după o jucărie.

Bineînțeles, nașterea copiilor a fost cel mai frumos moment. Dar a existat și un altul, extrem de emoționant: când Aheia a ridicat mâna după o jucărie. Țin minte că eram împreună cu Nicușor și am început amândoi să plângem. O urmăream în fiecare gest, în fiecare evoluție, încercând să nu ratăm nimic. Au fost lacrimi de bucurie. Și de recunoștință” a declarat Mirabela Grădinaru la Digi 24.

Fiecare mic progres al fiicei sale a fost trăit cu intensitate de părinți, iar lacrimile lor au fost de bucurie și recunoștință. Mirabela Grădinaru a spus că urmărea atent fiecare gest al Aheiei, încercând să nu rateze niciun moment important din viața fiicei sale.

Mirabela Grădinaru a povestit sâmbătă seara, despre începutul relației cu președintele României, Nicușor Dan. Ea a spus că prima întâlnire a avut loc într-un club, într-o perioadă în care încă se fuma în spațiile publice, și că l-a remarcat imediat prin calm și naturalețe.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a precizat că a fost atrasă de felul în care Nicușor Dan se raporta la oameni, de privirea sa caldă și de atenția acordată celor din jur. De asemenea, ea a menționat că părul lui creț, mai lung la acea vreme, i s-a părut fascinant.

Mirabela Grădinaru a povestit despre momentul în care Nicușor Dan i-a cunoscut părinții la Vaslui. Ea a spus că tatăl ei a fost cel care și-a exprimat clar opinia despre președintele României.

Tatăl Mirabelei i-a spus că „este un băiat bun”, iar aceasta a considerat aprecierea suficientă. „Mi-a spus doar atât, să știi că e un băiat bun. Și a fost suficient”, a declarat Mirabela.