Doi miniștri sloveni demisionează, după moartea unui bărbat atacat de romi

Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică, în urma decesului unui bărbat de 48 de ani, agresat de un grup de romi în orașul Novo Mesto. Cazul a stârnit o puternică indignare publică în Slovenia, potrivit agenției HINA

„Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Miniştrii în cauză şi-au asumat responsabilităţile şi au demisionat”, a declarat premierul liberal Robert Golob, într-o conferinţă de presă susținută după o şedinţă de urgenţă a guvernului.

Ministrul de interne, Bostjan Poklukar, şi colega sa de la Justiţie, Andreja Katic, vor rămâne în funcție până la numirea succesorilor lor, a precizat șeful executivului sloven.

Potrivit agenţiei slovene STA, bărbatul a fost atacat sâmbătă noaptea în faţa unui bar din Novo Mesto, în sud-estul țării, și a murit ulterior la spital. Conform presei locale, victima sosise la bar pentru a-l lua pe fiul său, care fusese ameninţat anterior de grupul de agresori.

Poliţia a anunţat arestarea unui tânăr de 21 de ani, care are antecedente penale.

Incidentul a amplificat tensiunile existente între localnici şi comunitatea romă din Novo Mesto, pe fondul unei creşteri a infracționalității și a actelor de violență atribuite acestei minorități în ultimul an.

Sute de persoane s-au adunat duminică dimineaţa pentru a aduce un omagiu victimei. Primarul orașului, Gregor Macedoni, a condamnat violențele și a acuzat autoritățile centrale de inacțiune: „Aceste violenţe dovedesc că problema romilor, asupra cărei noi tragem semnale de alarmă de mult timp, se agravează şi că instituţiile publice nu au luat măsuri în ciuda gravităţii situaţiei”, a declarat edilul într-un comunicat.

Primarul Macedoni a convocat o reuniune de urgenţă a autorităţilor locale şi a anunțat o manifestaţie pentru marţi după-amiază, în semn de protest față de lipsa de reacție a guvernului. În regiune urmează să fie trimise unități suplimentare de poliție pentru menținerea ordinii publice.

Consiliul comunităţii rome din Slovenia estimează că numărul romilor din țară este cuprins între 7.000 și 12.000 de persoane, într-o populaţie totală de aproximativ 2 milioane de locuitorri.