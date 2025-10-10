Procurorul General din New York, democrata Letitia James, pusă sub acuzare

Procurorul General al statului New York, Letitia James, a fost inculpată de un mare juriu federal în Virginia pentru două capete de acuzare legate de fraudă bancară și declarații false către o instituție financiară.

Dosarul, depus joi la Curtea Federală din districtul estic al Virginiei, vizează un credit ipotecar contractat în 2020 și este considerat semnificativ din cauza funcției publice deținute de James.

Conform rechizitoriului, Letitia James ar fi obținut un împrumut ipotecar pentru o proprietate din Norfolk, Virginia, în baza unui document cunoscut sub numele de „second home rider”.

Acest tip de acord impune ca imobilul să fie folosit ca locuință secundară personală, oferind condiții de creditare mai avantajoase decât cele aplicabile unei proprietăți destinate investițiilor.

Procurorii afirmă că, în loc să utilizeze locuința ca reședință secundară, James ar fi închiriat imobilul unei familii. Această acțiune ar fi generat un avantaj financiar estimat la aproximativ 19.000 de dolari pe durata creditului.

Lindsey Halligan, procurorul interimar al districtului estic al Virginiei, a declarat: „Nimeni nu este deasupra legii. Acuzațiile, așa cum sunt formulate, reprezintă încălcări ale încrederii publice și ale normelor financiare” („No one is above the law. The charges as alleged represent breaches of public trust and financial regulations”).

Prima audiere în instanță este programată pentru 24 octombrie la tribunalul federal din Norfolk, în fața unui judecător magistrat. Cazul a fost repartizat judecătorului Jamar Walker, numit anterior în funcție de administrația Biden.

Letitia James a respins acuzațiile, susținând că este nevinovată și că va colabora cu autoritățile judiciare. Într-o declarație transmisă presei, aceasta a spus:

„Aceste acuzații sunt nefondate, iar eu voi demonstra acest lucru în fața instanței”

Avocatul său, Abbe Lowell, a afirmat că toate documentele de împrumut au fost completate în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul semnării și că nu există dovezi privind intenția de a induce banca în eroare.

Actul de inculpare indică faptul că ancheta a început după o sesizare a Federal Housing Finance Agency (FHFA), care a raportat posibile neconcordanțe între declarațiile de rezidență ale lui James și statutul său oficial în New York.

Agenția a transmis cazul către Departamentul de Justiție în primăvara acestui an.

Acuzațiile formulate includ fraudă bancară și fals în declarații către o instituție financiară, infracțiuni care pot atrage pedepse de până la 30 de ani de închisoare.

Totuși, specialiștii juridici afirmă că, în cazul unei condamnări, o persoană fără antecedente poate primi o pedeapsă redusă.

Până la acest moment, nu au fost formulate acuzații suplimentare, iar dosarul rămâne în faza preliminară. Următoarele etape includ prezentarea probelor, stabilirea calendarului procedural și, eventual, decizia privind trimiterea cauzei în judecată.

Surse judiciare au precizat că nu există indicii că ancheta ar viza activitatea oficială a Procurorului General din New York sau cazurile instrumentate de biroul acesteia.

Într-un comunicat separat, Departamentul de Justiție al SUA a subliniat că „procesul penal urmează aceleași proceduri pentru orice persoană, indiferent de funcție sau afiliere politică”.

Cazul va fi monitorizat în continuare de autoritățile federale, iar rezultatul preliminar al audierilor din octombrie va stabili direcția viitoare a anchetei.