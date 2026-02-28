Doi militari, arestați pentru trafic de droguri. Zeci de grame de canabis și substanțe cristaline, confiscate

Trei bărbați, dintre care doi militari, au fost arestați preventiv în județul Bistrița-Năsăud, fiind anchetați pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și pentru operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. În urma perchezițiilor domiciliare, autoritățile au ridicat sute de grame de droguri și alte probe relevante, potrivit DIICOT.

Potrivit anchetatorilor de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud și DIICOT – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud, cei trei bărbați au vârstele de 22, 31 și 36 de ani. Cei doi militari au statut de soldați gradați profesioniști.

Investigațiile au relevat că activitățile ilegale s-au desfășurat în perioada 2021 – februarie 2026, la intervale diferite, implicând atât procurarea, deținerea, oferirea gratuită, cât și vânzarea de canabis și substanțe psihoactive.

Persoana de 22 de ani ar fi comercializat canabis cu prețuri de aproximativ 50 de lei pe gram, dar și substanțe cristaline cu efect psihoactiv. În primele două luni ale acestui an, aceasta ar fi achiziționat și revândut cantități mai mari de droguri de risc, inclusiv de la persoana de 36 de ani, cu sume ce variau între 3.500 și 4.000 de lei.

În ceea ce îi privește pe bărbații de 31 și 36 de ani, anchetatorii susțin că între 2023 și februarie 2026 aceștia ar fi procurat și vândut atât canabis, cât și droguri de mare risc precum substanțele cristaline 4 CMC și 2MMC, prețurile tranzacțiilor fiind cuprinse între 150 și 450 de lei.

Perchezițiile domiciliare au condus la ridicarea a aproximativ 350 de grame de canabis, 102 grame de substanță cristalină 2MMC și alte probe relevante. De asemenea, în cursul urmăririi penale au fost indisponibilizate alte 280 de grame de canabis tranzacționate anterior.

Pe 26 februarie, procurorii DIICOT i-au reținut pe cei trei bărbați, iar Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus, în aceeași zi, arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Cei trei inculpați au contestat ulterior decizia instanței, potrivit portalului instanțelor de judecată.