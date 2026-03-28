Doi copii din Constanța și-au reclamat părinții pentru violență. Tatăl, reținut de polițiști

Un caz de violență domestică semnalat chiar de victime a dus la intervenția autorităților din Constanța, după ce doi minori și-au reclamat părinții pentru agresiuni fizice.

În urma verificărilor, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar tatăl copiilor a fost reținut.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, cazul a fost adus în atenția autorităților în seara zilei de 27 martie 2026. Cei doi copii, în vârstă de 12 și 16 ani, au reclamat că ar fi fost agresați de părinți.

Reprezentanții instituției au precizat: „La data de 27 martie a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că doi minori, de 12, respectiv 16 ani, ar fi fost agresați fizic de către părinții lor”.

În urma intervenției, oamenii legii au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt.

Poliția a transmis:

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificați părinții acestora, un bărbat de 47 de ani și o femeie, de 48 de ani”.

De asemenea, din cercetări a reieșit că agresiunile ar fi avut loc pe parcursul a două zile consecutive. „Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 25 – 26 martie a.c., minorii ar fi fost agresați fizic de către tatăl acestora”, au mai transmis autoritățile.

În conformitate cu procedurile legale aplicabile în cazurile de violență domestică, polițiștii au evaluat nivelul de risc folosind instrumentele specifice.

Rezultatul analizei a indicat existența unui pericol imediat pentru siguranța copiilor.

„Fiind constatat un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.

Prin acest ordin, ambii părinți au fost obligați să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de copii.

În paralel cu măsurile dispuse de poliție, autoritățile au colaborat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. În urma acestei colaborări, copiii au fost scoși din mediul familial.

Cei doi minori au fost plasați într-un centru specializat, măsura fiind luată pentru a asigura protecția acestora până la clarificarea situației.

După administrarea probelor, bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Conform informațiilor oficiale, acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru dispunerea unor măsuri legale suplimentare.