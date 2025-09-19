Justitie Breaking news

Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General, în dosarul comemorării lui Zelea Codreanu

Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General, în dosarul comemorării lui Zelea CodreanuSursa foto: Facebook
Diana Șoșoacă a fost citată laParchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe 23 septembrie, la ora 12.00, în calitate de suspect. Șoșoacă este acuzată de infracțiuni privind lipsirea de libertate, dar și de promovarea cultului unor persoane implicate în genocid și crime de război, precum și de răspândirea doctrinelor fasciste și legionare.

Diana Șoșoacă și comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu

Incidentul care a declanșat cercetările are legătură cu o ceremonie desfășurată în localitatea Tâncăbești, comuna Snagov, unde Diana Șoșoacă, împreună cu alte persoane, a comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu, liderul Mișcării Legionare. Evenimentul a avut loc pe 1 decembrie 2024, la troița dedicată acestuia.

Ceremonia a fost transmisă live pe pagina de Facebook a europarlamentarului. În înregistrare, un bărbat afirmă că se împlinesc 86 de ani de la uciderea lui Codreanu și că, deși acesta este considerat o persoană interzisă, „noi îl considerăm un mare patriot”. Diana Șoșoacă a declarat la rândul ei:

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot.”

Ancheta vizează întreaga ceremonie

Potrivit Poliției Ilfov, a fost deschis un dosar penal pentru suspiciunea comiterii unei infracțiuni prevăzute de Ordonanța 31/2002, care interzice propagarea cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob. Ancheta vizează întreaga ceremonie și implicarea persoanelor prezente la eveniment.

„Nu întâmplător mi s-a făcut un dosar penal. Din punct de vedere juridic nu are niciun temei. Să te duci să aprinzi o lumânare la o troiţă a unui mort este o faptă creştină, nu o faptă antistatală. Să mi se reproşeze că am făcut un parastas pentru eroii neamului... este o chestiune creştină, ceea ce înseamnă că aceşti neobolşevici care se pregătesc să preia puterea în cârdăşie cu întreaga putere de 35 de ani sunt anticreştini şi antiromâni, iar creştinismul va fi scos în afara legii”, a declarat Șoșoacă, în decembrie.

 

