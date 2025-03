Monden Diana Matei dezvăluiri neașteptate: Am făcut menaj într-un hotel







Celebra cântăreața Diana Matei a explicat în cadrul unui podcast că începuturile nu sunt mereu cele mai ușoare. Uneori este nevoie de sacrificii pentru a obține ceea ce îți dorești.

Diana Matei nu s-a ferit niciodată de muncă

Artista care este căsătorită cu muzicianul Marian Cleante a explicat că a făcut chiar și menaj la un hotel. Asta pentru că a avut nevoie de bani. ”Ziua munceam într-un hotel. Făceam menaj. Exact asta făceam. Și apoi făceam și micul dejun. Plecam la ora șase și jumătate de acolo. Așa mi-am strâns bani ca să pot să-mi fac promovarea.

Nu sunt singura care a muncit în viața asta și care muncește pentru visul ei. Eu nu am făcut nimic rușinos, am muncit pentru visul meu. Munceam să trimitem bani acasă, munceam să puteam să ne strângem bani să ne luăm mașină, pentru proiecte”, a explicat cântăreața.

Marian Cleante, punctul de susținere

Pe de altă parte aceasta a explicat că susținerea soțului ei a ținut-o mereu pe linia de plutire.”Bărbatul acesta al meu este genul acesta de bărbat care zice așa: aici coborâm, da? Aici vedem ce o să facem. El oricum are această mentalitate pe care cumva am împrumutat-o și eu de-a lungul timpului. Mi-a zis: Diana, atâta timp cât eu am vioara și tu ai vocea nu o să murim de foame niciodată”, a mai spus artista. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani, dar sunt căsătoriți din 2018.

La momentul în care s-au cunoscut, lăutarul era căsătorit și avea și doi copii. Cu toate acestea a decis să renunțe șa familie, pentru că și-a dat seama că Diana este sortita lui. Iar din acel moment cei doi au rămas împreună, chiar dacă părinții artistei nu au fost de acord. Faptul că a fost foarte protectiv cu ea și că s-a simțit mereu în siguranță alături de el, a fost cel mai mare plus pentru relația lor.