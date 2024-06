Monden Diana Matei și taraful Cleante plătiți, regește la evenimente. Ce tarif au artiștii







Diana Matei și Taraful Cleante sunt unii dintre cei mai îndrăgiți artiști pentru evenimente, datorită muzicii de petrecere pe care o cântă. Drept urmare și tariful lor este unul pe măsură. Potrivit informațiilor din spațiul public aceștia încasează mai mult de 10.000 de euro pe cântare. Nu de alta, dar întregul taraf trebuie plătit.

Desigur, în această sumă nu intră și banii care li se oferă pentru dedicații. De altfel, solista Diana Matei spunea în urmă cu câțiva ani că ea încasează pe oră 5.000 de euro. Asta pentru că fiecare reprezentanție este una live, drept urmare efortul artistei trebuie remunerat.

Taraful și Diana fac bani pe bandă rulantă

Între timp, Diana Matei a ajuns să cânte doar cu taraful, mai ales că din 2018 este căsătorită cu Cleante, cel care conduce trupa. Cei doi sunt împreună de mai bine de 20 de ani, dar s-au căsătorit mult mai târziu. Iar relația dintre ei a stârnit controverse în familia artistei. Părinții nu o voiau căsătorită cu cel pe care ea l-a ales.

“Nimeni nu prea era de acord cu relația noastră. El era căsătorit, doi copii. Ai mei nu prea voiau să audă de el… Nu exista așa ceva. Nu li se părea o relație cu potențial, știi? Bărbatul meu țigan, doi copii, mai mare cu zece ani… Aoleu, ce-o fi avut fiică-mea, a înnebunit!? Știi, cam așa era…”, a declarat vedeta. De altfel, Diana Matei a și explicat care este motivul pentru care s-a îndrăgostit de soțul ei.

Dragostea îi ține legați de mai bine de 20 de ani

“Era foarte, foarte grijuliu. Poate pentru că am plecat de micuță de acasă și am simțit latura asta a lui foarte protectivă. Și, ușor, ușor ne-am împrietenit. Am fost prieteni la început. Am descoperit un om care pune pe alții pe primul loc. Mi s-a părut un aspect foarte frumos. Foarte repede ne-am îndrăgostit.

M-a cerut de nevastă foarte repede. El a făcut primul pas. Aveam 21 de ani. Cam la 3 săptămâni (n.r. a cerut-o). După am fugit cu el din țară. La Gara de Nord ne-am urcat în tren și am plecat”, a mai spus cântăreața. Cei doi au împreună un băiețel.