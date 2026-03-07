Diana a stârnit o avalanșă de reacții când s-a afișat cu partenerul de viață, mai mare cu 51 de ani

O tânără din Statele Unite susține că și-a găsit partenerul de viață într-un bărbat cu 51 de ani mai în vârstă decât ea, iar relația lor a atras atenția pe rețelele sociale, potrivit publicației The Sun.

Diana Montano, în vârstă de 25 de ani, afirmă că trăiește o poveste de dragoste cu Edgar, un bărbat de 76 de ani, pe care l-a cunoscut în anul 2023.

Cei doi spun că relația lor a evoluat treptat, după o perioadă în care au comunicat constant și s-au cunoscut mai bine. Deși diferența de vârstă dintre ei este de peste cinci decenii, tânăra afirmă că a fost atrasă de personalitatea și comportamentul partenerului ei.

Povestea lor a devenit cunoscută online, iar Diana vorbește deschis despre modul în care a început relația și despre reacțiile celor din jur.

Diana Montano, originară din San Diego, spune că nu căuta o relație în momentul în care l-a întâlnit pe Edgar. Întâlnirea dintre ei a avut loc în 2023, iar cunoștința comună care i-a prezentat a fost chiar una dintre fostele partenere ale bărbatului.

După prima întâlnire, cei doi au continuat să comunice timp de aproximativ un an prin mesaje. Relația lor s-a apropiat treptat, iar ulterior Edgar i-a propus Dianei să meargă împreună într-o vacanță în Hawaii.

Potrivit tinerei, acea călătorie a fost momentul în care relația lor s-a consolidat.

„A mărturisit că și-ar fi dorit să fie un tânăr pentru a mă putea căsători cu el. I-am spus că m-aș căsători cu el așa cum este acum. După aceea am vorbit serios despre sentimentele noastre, iar când ne-am întors din călătorie am spus da și am devenit prietena lui”, a declarat Diana.

Tânăra afirmă că a fost impresionată de comportamentul și atitudinea partenerului ei încă de la început. Ea spune că apreciază maturitatea și modul în care acesta o tratează.

„Îmi place să fiu cu cineva matur, răbdător și înțelegător. Mi-am întâlnit sufletul pereche, nu există nimeni de vârsta mea ca el. Părea un gentleman și complet respectuos. Inițial nu am crezut că voi ajunge să am o relație cu el, din moment ce era mult mai în vârstă decât mine. Dar era atât de chipeș”, a explicat Diana.

Potrivit acesteia, sentimentele dintre ei au evoluat în timp, după mai multe luni de conversații și întâlniri.

„Sentimentele mele au crescut după câteva luni, iar el mi-a spus că m-a plăcut din prima zi în care ne-am întâlnit și că vrea să mă vadă în continuare”, a mai spus tânăra.

Diana Montano spune că relația nu a fost acceptată imediat de toți membrii familiei sale. Unele persoane apropiate au privit cu rezerve diferența mare de vârstă dintre cei doi.

„Am câțiva membri ai familiei care nu sunt de acord și cred că îmi distrug viața. Dar nu mă deranjează prea tare. Înțeleg cum poate părea relația mea la prima vedere, însă știu că sunt fericită”, a declarat ea.

Tânăra a povestit că discuția despre relație cu familia a avut loc inițial într-un context mai larg decât își imaginase.

„Inițial plănuiam să vorbesc în privat cu mama despre asta, dar am ajuns să discutăm când și alți membri ai familiei erau prin preajmă. Se vedea după expresia ei că nu era încântată de idee, însă mătușa mea a fost foarte susținătoare”, a adăugat Diana.

În prezent, cei doi continuă relația și spun că sunt fericiți împreună, în ciuda reacțiilor diferite pe care le-au primit din partea celor din jur.