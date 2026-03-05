O tânără din Iași, găsită moartă în casă. Fiica ei de șapte ani era de față

O tânără în vârstă de 26 de ani a fost descoperită moartă în locuința sa din județul Iași, după ce soțul ei, aflat la muncă în Germania, a alertat autoritățile prin apel la 112. Intervenția echipajelor medicale nu a mai putut schimba deznodământul tragic, iar medicii au constatat decesul tinerei la fața locului, a anunțat IPJ Iași.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Bârlești, care aparține comunei Erbiceni. În momentul în care echipajele de intervenție au ajuns la domiciliul femeii, în casă se afla și fiica acesteia, o fetiță în vârstă de 7 ani.

Medicii au verificat imediat starea copilului și au stabilit că aceasta nu prezenta probleme medicale sau semne de traumă. Fetița a fost preluată, împreună cu bunica paternă, și dusă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași pentru evaluare și sprijin.

Medicul-șef al UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a precizat că tânăra avea în evidența medicală diabet zaharat de tip 2. Totodată, cadrele medicale au transmis că la examinarea inițială nu au fost identificate urme de violență pe corpul femeii.

Alarma a fost dată chiar de soțul victimei, care lucrează în străinătate. Bărbatul ar fi observat, prin intermediul camerelor de supraveghere instalate în curtea locuinței, că autoturismul familiei nu fusese folosit o perioadă mai lungă decât de obicei. Situația i-a stârnit suspiciuni, astfel că a încercat să ia legătura cu soția sa.

La telefon a răspuns însă fiica lor. Fetița i-ar fi spus tatălui că mama ei doarme, motiv pentru care nu a plecat nici la școală în acea dimineață. Inițial, bărbatul nu a suspectat o problemă gravă și și-a continuat programul de lucru.

Mai târziu însă, verificând din nou imaginile de pe camerele de supraveghere și constatând că nimic nu se schimbase, acesta a sunat din nou acasă. De această dată, explicațiile copilului au fost mult mai îngrijorătoare. Fetița i-ar fi spus că mama ei „doarme cu ochii închiși” și că are „spumă la gură”.

Temându-se că s-a întâmplat ceva grav, bărbatul a cerut ajutorul unei rude dintr-un sat apropiat, solicitându-i să meargă la locuință și să alerteze serviciile de urgență. Persoana respectivă a sunat imediat la 112, iar la adresă au fost trimise echipaje medicale.

Salvatorii au încercat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, femeia era deja decedată în momentul în care au ajuns. Surse din comunitate susțin că aceasta ar fi murit în timpul somnului.

Aceleași surse locale au declarat că tânăra s-ar fi confruntat și cu episoade de epilepsie, pe lângă diagnosticul de diabet. Cuplul era căsătorit din anul 2018 și avea o singură fiică. Femeia ar fi urmat să împlinească 27 de ani pe 21 martie.