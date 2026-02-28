Claude Cowork preia sarcinile angajaților uituci

Angajații care adesea pierd din vedere sarcinile zilnice au acum un aliat de nădejde. Platforma Claude Cowork a anunțat o actualizare majoră care permite gestionarea tuturor responsabilităților de la birou, simplificând modul în care angajații își organizează activitatea, informează techradar.com.

Potrivit companiei Anthropic, noua funcționalitate urmărește să reducă stresul și erorile cauzate de sarcinile uitate, oferind notificări și sugestii proactive pentru a menține productivitatea la cote maxime.

Implementarea acestei soluții vine într-un moment în care eficiența și managementul timpului sunt tot mai esențiale în mediul de lucru modern. Specialiștii în tehnologie afirmă că astfel de instrumente nu doar că ușurează viața angajaților, dar pot și să crească performanța echipelor printr-o mai bună coordonare a sarcinilor și reducerea supraîncărcării mentale.

În esență, Claude Cowork promite să fie un partener digital care ține pasul cu toate responsabilitățile, transformând haosul profesional într-un proces organizat și predictibil.

Pentru utilizatorii de Windows, primul pas este instalarea celei mai noi versiuni a aplicației desktop, disponibilă pentru descărcare pe site-ul oficial claude.com/download.

Anthropic a introdus cea mai recentă actualizare a platformei Claude Cowork, aducând în atenția utilizatorilor obișnuiți unele dintre capacitățile autonome de inteligență artificială anterior disponibile doar în Claude Code. Aceasta permite acum ca, în loc să stea pur și simplu la discuții, utilizatorii să folosească Claude pentru sarcini complexe, care implică mai mulți pași și timp.

Noua versiune Cowork se integrează și cu aplicații terțe și cu sistemul în ansamblu, oferind posibilități extinse: poate citi, edita, crea și organiza fișiere, genera briefing-uri zilnice pe baza mesajelor și e-mailurilor din Slack sau efectua cercetări precum analiza concurenței sau monitorizarea știrilor din industrie.

Pentru a demara un proiect, utilizatorii introduc promptul lor în Claude, însoțit de detalii suplimentare, cum ar fi cadența, care oferă instrucțiuni precise pentru funcțiile autonome. Claude Cowork se prezintă astfel ca un partener de lucru digital accesibil oricui, capabil să gestioneze sarcini complexe.

Compania Anthropic precizează că aplicația rulează într-o mașină virtuală separată, protejând astfel sistemul de operare principal al utilizatorului. În plus, Claude Cowork solicită întotdeauna permisiunea explicită înainte de a efectua acțiuni majore, cum ar fi ștergerea de fișiere, iar utilizatorii își păstrează controlul asupra integrărilor MCP la care AI-ul poate avea acces.

Un ghid dedicat recomandă Claude Cowork ca o modalitate de a interacționa cu inteligența artificială inspirată de Claude Code, oferind o experiență mai prietenoasă și accesibilă decât interacțiunea tradițională prin terminal.

Utilizatorii pot seta sarcini recurente direct din secțiunea „Programare” aflată în bara laterală din stânga sau prin introducerea comenzii „/schedule” în câmpul dedicat sarcinilor. Administrarea acestora, fie că este vorba despre oprirea temporară, ștergerea definitivă sau lansarea manuală a unei programări, este posibilă exclusiv din aceeași bară laterală.

Un aspect important de reținut este că Claude Cowork funcționează doar dacă aplicația Claude Desktop este deschisă pe un dispozitiv activ. Dacă sistemul este închis sau în modul sleep, sarcinile programate nu vor rula la momentul stabilit.

Acestea vor fi executate automat imediat ce calculatorul este repornit sau aplicația este redeschisă. În plus, funcția de previzualizare pentru cercetare a fost extinsă și este disponibilă acum pentru toate planurile cu plată, inclusiv Pro, Max, Team și Enterprise.