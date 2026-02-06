Detalii despre vizita lui Grindeanu în Israel, oferite de un apropiat al premierului Netanyahu

Medicul Herman Berkovits, un apropiat al premierului Netanyahu. a oferit detalii despre organizarea și desfășurarea vizitei oficiale a președintelui Camerei Deputaților în Israel, Sorin Grindeanu, în perioada 3–5 februarie. Într-un interviu acordat DC News, Berkovits a vorbit despre primirea delegației române, despre întâlnirile oficiale programate și despre contextul în care a avut loc întrevederea cu premierul israelian.

Potrivit declarațiilor lui Herman Berkovits, Grindeanu și delegația română au fost primiți într-un cadru protocolar complet, conform uzanțelor diplomatice. Medicul a precizat că a făcut parte din delegația israeliană și că a participat la masa oficială alături de președintele Camerei Deputaților și de mai mulți parlamentari români, precum și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Delegația a fost primită foarte cordial, cu fanfară, cu imnurile și cu tot ce presupune un cadru oficial. A fost foarte frumos”, a declarat Herman Berkovits.

În timpul întâlnirilor, membrii delegației române au abordat subiecte legate de relațiile bilaterale dintre România și Israel, atmosfera fiind descrisă ca una deschisă și constructivă.

„Fiecare dintre membrii Parlamentului României și-a exprimat anumite opinii despre relațiile dintre Israel și România. Atmosfera a fost foarte caldă, foarte bună și prietenească”, a mai spus Berkovits.

Un moment central al vizitei a fost întâlnirea dintre Grindeanu și premierul israelian Benjamin Netanyahu, întâlnire organizată de Herman Berkovits.

Medicul a explicat că discuțiile au avut loc într-un context internațional tensionat, marcat de subiecte sensibile aflate pe agenda executivului israelian.

„Eu am organizat această întâlnire care pentru mine a fost foarte importantă. Deși domnul Netanyahu era extrem de ocupat, având pe agenda sa delegații din America și subiecte sensibile legate de Iran, întâlnirea a fost formidabilă”, a declarat Berkovits.

Acesta a mai precizat că premierul israelian a transmis un mesaj de apreciere față de România, făcând referire la sprijinul acordat de statul român în plan internațional.

„A mulțumit României pentru sprijinul pe care ni-l oferă pe plan internațional. România este mereu de partea noastră”, a afirmat medicul.

Agenda vizitei lui Grindeanu a inclus, potrivit lui Herman Berkovits, mai multe deplasări și întâlniri oficiale programate în zilele următoare.

Printre acestea s-au numărat vizite la Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem, întâlniri cu reprezentanți ai sistemului de sănătate israelian și discuții cu ministrul Sănătății din Israel.

„Am ajutat la organizarea unor întâlniri la câteva spitale importante din Israel, cu asociații de asigurări și cu ministrul Sănătății din Israel. Este un program intens, foarte bogat și foarte cald”, a declarat Berkovits.

Medicul a vorbit și despre legătura sa personală cu România, menționând că s-a născut și a studiat la Cluj, iar relația sa cu țara rămâne una activă prin familie și participarea la evenimente culturale.