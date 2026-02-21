Destinațiile de vacanță preferate ale Prințesei Diana. Unde se relaxa

Prințesa Diana nu a fost doar o figură emblematică a familiei regale britanice, ci și o pasionată de călătorii. Deși viața ei publică a fost adesea pusă sub lupă, vacanțele au reprezentat pentru ea momente de relaxare și conexiune cu copiii ei, Prinții William și Harry, potrivit tatlerasia.com.

Una dintre destinațiile la care Prințesa Diana a revenit cu bucurie a fost insula Nevis, în arhipelagul British Virgin Islands. Această insulă exotică, mai puțin frecventată de turiști decât alte locuri din Caraibe, i‑a oferit Reginei Inimilor un refugiu relaxant și discret.

Fosta soție a Regelui Charles a vizitat Nevis în anii ’90 împreună cu Prinții William și Harry, fiind fotografiată pe plajă și bucurându‑se de activități precum bodyboarding sau plimbări pe nisipul alb. Libertatea și frumusețea naturală a locului au transformat această destinație într‑unul dintre favoritele sale în timpul escapadelor tropicale.

Pe de altă parte, când venea vorba de iarnă și sporturile de sezon, Prințesa Diana se îndrăgostea de Lech am Arlberg, un sat alpin din Austria recunoscut pentru pârtiile sale de schi. Aici, aceasta obișnuia să meargă cu Regele Charles și mai târziu cu William și Harry, savurând zăpada, peisajele alpine și atmosfera relaxată.

În memoriile Prințului Harry, el evocă cu plăcere aceste călătorii de familie la schi, care i‑au rămas în suflet și l‑au făcut să regrete, ca adult, acele momente de libertate și bucurie.

Francezii din Riviera au avut ocazia să o întâlnească pe Diana în Saint‑Tropez, una dintre destinațiile ei preferate pe timp de vară.

În 1997, cu puțin timp înainte de moartea sa, Diana a fost fotografiată pe iahtul lui Dodi al‑Fayed, navigând și relaxându‑se în apele limpezi ale Mediteranei. Saint‑Tropez era un loc perfect pentru a combina luxul, plajele însorite și timpul petrecut în familie sau cu prieteni, într‑o atmosferă mai puțin formală decât cea regală.

Un alt refugiu caribbean ales de prințesa Diana a fost Necker Island, o insulă privată deținută de Sir Richard Branson. Această locație oferă o combinație de plaje spectaculoase și activități recreative, de la paddleboarding la tenis, ideale pentru distracție în familie. Diana și băieții ei au fost observați deseori aici, jucându‑se pe nisip sau bucurându‑se de plimbări lungi pe coastă, departe de tumultul mediatic.

Înainte de a deveni una dintre cele mai fotografiate femei din lume, Diana a crescut petrecând vacanțe în West Itchenor, un sat de coastă din West Sussex, sudul Angliei. Aici, în anii ’70, încă din copilărie, a fost fotografiată adesea pe plajă sau participând la activități nautice cu familia. Locul rămâne un simbol al începuturilor sale, cu peisaje liniștite și o comunitate restrânsă de pasionați de navigație.

Deși nu a fost o vacanță convențională în sensul de relaxare la mare sau în munți, vizita Dianei la Taj Mahal din Agra, India, în timpul unui turneu oficial, a reprezentat un moment emoțional profund pentru ea. Fotografia iconică în care stă singură în fața mausoleului a devenit una dintre cele mai memorabile scene din viața ei, Diana descriind acea experiență ca fiind „fascinantă și vindecătoare”.