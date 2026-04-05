Despăgubiri uriașe după incendiul din Crans-Montana, totalul ar putea ajunge la miliarde de euro

După incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, soldat cu 41 de morți, victimele solicită despăgubiri de ordinul zecilor de milioane de franci, iar totalul ar putea ajunge la miliarde.

La peste trei luni de la incendiul devastator produs în noaptea de Anul Nou, la barul Le Constellation din Crans-Montana, bilanțul rămâne unul extrem de grav. 41 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 110 au fost rănite.

Pe fondul anchetei penale aflate în desfășurare, apar și primele cereri de despăgubiri. Dimensiunea acestora indică un posibil impact financiar de amploare, cu valori estimate în unele analize la nivel de sute de milioane sau chiar miliarde.

Printre supraviețuitori se află Fabienne și Gilles, o soră și un frate din cantonul Vaud. Cei doi au fost grav răniți în incendiu, după ce au intrat în local la scurt timp după miezul nopții.

Fabienne a descris momentul evacuării prin expresia „rola de foc”, referindu-se la valul de flăcări care a cuprins-o în timp ce încerca să iasă din clădire. Fratele ei a reușit să o ajute, împingând-o spre scări și spre ieșire.

Ambii au fost transportați de urgență la spital, cu arsuri severe. Au urmat intervenții chirurgicale multiple și un proces de recuperare îndelungat. Pe lângă leziunile fizice, cei doi se confruntă și cu traume psihologice profunde.

Potrivit publicației Blick, Fabienne și Gilles solicită împreună 56 de milioane de franci elvețieni, adică peste 60 de milioane de euro. Cererea este justificată prin gravitatea suferințelor fizice și psihice, precum și prin impactul asupra vieții lor cotidiene.

Fabienne ar urma să primească aproximativ 25 de milioane de euro, iar Gilles o sumă similară. Tânăra a trecut prin mai multe operații și continuă procesul de reabilitare, încă de durată. Fratele ei a fost intubat, a intrat în comă timp de câteva zile și, în prezent, nu este capabil să lucreze.

Pe lângă cei doi, și familia lor a formulat pretenții financiare. Părinții solicită câte 2,5 milioane de franci elvețieni fiecare, adică aproximativ 2,7 milioane de euro.

De asemenea, fratele lor a depus o cerere separată de un milion de franci elvețieni, invocând impactul tragediei asupra vieții sale, a familiei și a parcursului educațional.

Astfel, specialiștii citați estimează că totalul despăgubirilor ar putea ajunge la sute de milioane de franci și chiar depăși un miliard, în funcție de numărul victimelor și de gravitatea rănilor.

Avocatul victimelor, Sébastien Fanti, a declarat: „Aici vorbim de sute de milioane de franci”.

Se analizează inclusiv posibilitatea unor acțiuni în răspundere împotriva autorităților locale. Unii experți în drept public consideră că astfel de demersuri ar putea avea șanse reale de succes.

Profesorul de drept public și administrativ Felix Uhlmann a spus pentru Radio Televiziunea Elvețiană (RTS): „Normele de securitate la incendiu sunt obligații fundamentale ale autorităților publice pentru a asigura un anumit nivel de siguranță”.

Ancheta penală îi vizează pe mai mulți suspecți, inclusiv pe Jacques și Jessica Moretti, administratorii localului. Aceștia sunt acuzați de „incendiere din neglijență, omor din neglijență și vătămări corporale grave din neglijență”.

Jacques Moretti a fost arestat preventiv pe 9 ianuarie pentru trei luni, fiind ulterior eliberat pe cauțiune. El și soția sa se află în continuare sub control judiciar.

În total, nouă persoane sunt vizate de anchetă, printre care actuali și foști responsabili ai serviciului de securitate din Crans-Montana, primarul Nicolas Féraud, foști oficiali din domeniul securității și protecției la incendiu, precum și membri ai administrației locale.