Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Moscova a lansat acuzaţii în adresa României în legătură cu activitateaunui grup de voluntari, vorbitori de limbă română, format din cetăţeni ai României şi Republicii Moldova, care luptă în Ucraina. Aceştia sunt acuzaţi că lansează drone spre Rusia şi ameninţaţi că vor fi capturaţi şi traşi la răspundere.

Acuzaţiile au fost lansate de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg. Iar declaraţia funcţionarei a fost publicată vineri, în limba română, pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.

Maria Zaharova a declarat că, pe 30 noiembrie, grupul de luptă „Getica”, care luptă de partea Forțelor Armate ale Ucrainei și este alcătuit din cetățeni ai României și Republicii Moldova, a publicat pe rețeaua de socializare recunoscută drept extremistă și interzisă în Rusia imagini video cu lovituri ale dronelor asupra militarilor ruși care luptă în Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt al şefului diplomaţiei ruse s-a arătat indignată că publicația este „intitulată în mod cinic Despăducherea”.

„În colțul din dreapta sus al materialului se vede emblema Brigăzii 414 separate de sisteme fără pilot ale complexelor aviatice de atac „Păsările lui Madjar” ale trupelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei.

Nu este exclus ca autorii unor secvențe să fie chiar românii. Comandantul grupului „Getica”, cu indicativul „Getotac”, a declarat în repetate rânduri în interviuri pentru mass-media și pe propriul site că o parte dintre mercenari servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac”, a declarat Maria Zaharova.

Comunicatul Ambasadei ruse se termină pe un ton ameninţător.

„Autoritățile noastre de aplicare a legii urmăresc crimele de război comise de Forțele Armate ale Ucrainei și mercenarii străini în zona operațiunii militare speciale.

Nu există nicio îndoială că persoanele implicate în aceste crime vor fi, mai devreme sau mai târziu, trase la răspundere pentru faptele comise”, se menţionează încomunicatul Ambasadei Federaţiei Ruse..

Romanian Battlegroup „Getica” este un grup de combatanți vorbitori de limbă română, care luptă împotriva agresiunii ilegale a Federației Ruse în Ucraina.

„Avem ca obiectiv principal oprirea invaziei și întoarcerea la frontierele de stat ale Ucrainei din 1991. Considerăm că Federația „Dusă” reprezintă un pericol existențial nu doar pentru vecinii noștri ucraineni, dar și pentru frații noștri din Republica Moldova și pentru frontierele de stat ale României.

Valorile noastre sunt legate de pace, înțelegere între popoarele noastre vecine și susținere reciprocă, valori pe care le susținem prin acțiuni ferme și fără echivoc”, scrie pe site-ul grupului „Getica”.

Ambasada Rusiei la București susține că 784 de români s-au oferit voluntari să lupte în Ucraina și că 349 au fost uciși. Ministerul Afacerilor Interne din România a negat raportul, susținând că este o campanie de dezinformare rusească.

Radu Hossu, un blogger⁠ român care a obținut Ordinul Ucrainean de Merit Clasa III pentru eforturile sale de mobilizare a sprijinului din partea românilor și de strângere de fonduri pentru Ucraina, a contribuit la fondarea grupului respectiv.

El a afirmat că unitatea lupta în 2024 în pădurile din Belgorod pentru a dezactiva echipamentul militar rusesc, și nu pentru a ocupa regiunea,specialitățile grupului de luptă fiind recunoașterea, culegerea de informații și operațiunile cu drone. Şi că unitatea nu a înregistrat pierderi umane.